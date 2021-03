Detienen a pareja de Victoria Salazar, mujer asesinada por policías

Un hombre identificado como la pareja de Victoria Esperanza Salazar, la mujer originaria de El Salvador asesinada por policías municipales de Tulum el fin de semana, fue detenido por presuntamente haber ejercido abusos contra ella y sus hijas, informó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

"La Fiscalía (General del Estado de Quintana Roo) me informa que pudo detener a la pareja de esta señora, que desgraciadamente falleció, señora salvadoreña, Victoria".

Indicó que el hombre detenido tenía abusos sobre ella y abusos sobre las hijas, hoy se hizo la detención, me comentan", dijo el gobernador durante un mensaje emitido en redes sociales.

El gobernador no dio más información sobre el detenido; agregó que la fiscalía dará más detalles.

Sobre el homicidio de Victoria Salazar dijo que "la realidad es que [fue] un error de una mujer policía al aplicar una técnica equivocada en materia de detención que haya provocado esta situación".

Agregó que la y los policías involucrados fueron detenidos en muy breve tiempo y que ya están detenidos y sujetos a un juicio

El lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter que el caso de Victoria era "peor de lo que pensábamos" y afirmó que había más agresores que no habían sido detenidos.