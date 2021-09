Detienen al abogado de "Miss Moni"; fue llevado a reclusorio sur

El abogado de Mónica García Villegas, "Miss Moni", Rosendo Gómez Hernández, fue detenido ayer martes en calles de la alcaldía Tlalpan, luego que la Policía de Investigación cumpliera una orden de aprehensión en su contra por delitos cometidos por servidores públicos, cuando este se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Movilidad en 2017.

De acuerdo con la ficha de detención fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur en donde se espera sea presentado ante el Juez de Control que lo requiere.

Fuentes refirieron que la detención del litigante se debió a una orden de aprehensión en su contra por delitos cometidos por servidores públicos tras su paso en la Semovi durante la administración de Héctor Serrano.

El litigante representaba el caso de "Miss Moni", quien cuenta con una condena de 36 años por la muerte de 26 personas entre ellos 19 niños.

A cuatro años del sismo del 19 de septiembre de 2017, Mónica García Villegas, "Miss Moni", continúa sosteniendo que ella no construyó pisos extra en el plantel educativo, aspecto que llamó como "aberración", pues dichos pisos "ya existían desde 1984" cuando la construcción de cuatro niveles era permitido.

La exdueña del Colegio Enrique Rébsamen, quien paga una condena de 36 años de cárcel respondió a una serie de preguntas a través de audio que se le hicieron al llegar hasta el penal de Santa Martha Acatitla, en donde actualmente se encuentra presa por el delito de homicidio culposo en contra de 26 personas, 19 de ellos menores de edad.

García Villegas respondió a EL UNIVERSAL que ella no se equivocó, pues nunca se ha equivocado, y que confió en arquitectos y especialistas para poder remodelar los pisos que ya existían en el colegio y que fueron los que colapsaron debido al movimiento telúrico.

--No se necesitaban permisos

Además, aseveró que no mintió a las autoridades capitalinas para realizar dichas remodelaciones, pues no se necesitaba de un permiso especial de construcción para hacerlo, y que posteriormente se suscitó un tema "administrativo" el cual no especificó y que este se fue resolviendo hasta el final, por lo que no había anomalías.

"Insisto, nunca se construyó un piso más, eso es una aberración, se remodeló un cuarto piso ya existente, el cual ya existía desde 1984. No, no me equivoqué, confié en arquitectos, en expertos, confié en la gente yo no me equivoco, sólo confié", expresó.

--Soy inocente: Mónica García Villegas

Entre las preguntas respondidas, "Miss Moni" señaló que aún tiene la esperanza de recobrar su libertad y que su estancia en el penal de Santa Martha Acatitla es pasajera, pues sus abogados continúan haciendo su trabajo para defenderla.

-¿Cómo está Mónica García Villegas a cuatro años del sismo de 2017, qué piensa, cómo es ahora su punto de vista con los hechos?

Bien, mi fe, mi espíritu, mi alma y mi pensamiento no han perdido fuerza, al contrario, la terrible pesadilla de hace cuatro años, todas las vivencias posteriores, me han fortalecido, porque la libertad interna y dignidad humana son inquebrantables. Insisto y aprovecho esta oportunidad para decir, soy inocente, mi forma de pensar es la misma que hace cuatro años.

Es una realidad que un temblor como el del 19 de septiembre, atípico, con características en magnitud conocidas por todos, más la franja de máxima aceleración o línea de la muerte que atravesó a varias alcaldías dejó asentado que no hay edificio infalible.

Y continuó: "Yo sigo en la misma postura, esto fue una tragedia y en las tragedias de esta naturaleza definitivamente sólo hay víctimas, yo soy inocente".

--¿Cómo es ahora Miss Moni?

Como profesora hoy vivo con un dolor muy profundo, es una situación que debes aprender a manejar y en ocasiones termina siendo un dolor que no te cabe en el corazón.

Como profesora lamento en todos los sentidos una vivencia de este tipo que termina siendo una tragedia en todos los aspectos para toda la comunidad del Colegio Enrique Rébsamen, el cual se mantuvo en pie y trabajó por 33 años.

-¿Qué es lo que espera con tantos años de sentencia en su contra, cree algún día recobrar su libertad?

Tengo la esperanza que la vida misma me regrese con creces mi imagen y mi libertad.

-¿Cómo pasa sus días en prisión?

Mi estancia aquí no es para siempre, confío en el seguimiento que mi abogado le ha dado al proceso, el cual definitivamente es largo, muy largo y debe uno aprender a esperar con mucha paciencia, se explica fácil, pero el día a día me reclama mucha paciencia.