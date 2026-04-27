Día de la Niña y el Niño, una de las fechas de mayor venta de dulces

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Una de las cuatro fechas de mayor

es el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

; ya sea, dulces, paletas,, pulpas, mazapanes, malvaviscos, los pequeños buscan endulzarse elA pesar de losde calorías, azúcares y sodio, así como de la prohibición en las escuelas, laregistró un crecimiento compuesto de 3.6% en los últimos tres años, luego de crecer en casi 10% durante la pandemia.El director del segmento de Confitería en, expuso a EL UNIVERSAL que el valor delde dulces en el 2025 fue dede pesos, lo que refleja que el mercado crece y se desarrolla, en un país donde consumir dulce es importante en celebraciones y fiestas, además de que se registra desarrollo de productos con menor contenido calórico y de azúcares.Losson los productos de mayor venta y crecimiento, ya que representaron el 30% de las ventas del año pasado. Además de que dicha categoría registró un crecimiento de 5.6%, a pesar de que tuvo incremento de sus precios.Otro de los productos que registran mayor crecimiento en las ventas son los, además de que eltambién crece porque está ligado al aliento y eso lo hace tener una condición de preferencia, porque refresca. Aunque el dulce más vendido en México son las bolsas mezcladas que se comercializan en el país.Explicó que lasregistraron un crecimiento de 6.1%, lo que tiene relación con que la industria innova en estos productos tanto en sus formas como en los colores.En contraste, los dulces que registran una baja en las ventas son aquellos que se venden en paquetes a un precio de 50 pesos.Explicó que por else vendió, el año pasado, el, a través de; otro 5.5% se vende en clubes de precio, 6.8% en tiendas de conveniencia, 19.5% en venta directa de camionetas a tiendas y 10.5% en autoservicios de cadena.Crecerán ventas en 5% por festejos delLa Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo () aseguró que la celebración del Día de la Niña y el Niño significará unadede pesos, lo que beneficiará a 3.6 millones de negocios de juguetes, electrónicos, dulces,, ropa, alimentos y bebidas, restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y comercio en general.En un boletín, el líder de la Confederación,, dijo que se trata de "una, pero también una fecha clave para la. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México".