Día y noche laboran en rescate de los 4 mineros

Culiacán, Sin.- Especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se sumaron a las labores de rescate de los cuatro mineros atrapados en la comunidad de Chelé, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, en donde 300 brigadistas realizan maniobras de localización.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el objetivo central de estas jornadas de trabajos, que se llevan a cabo las 24 horas del día, es avanzar 1.5 kilómetros sobre rampas habilitadas, y asegurando galerías estratégicas, para alcanzar la zona más profunda de la mina Santa Fe, donde se presume se encuentra los mineros atrapados, originarios de los estados de Durango, Hidalgo y de Jalisco.

Explicó que "desde el puesto de mando se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas. A estas labores ininterrumpidas se sumaron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad, quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco, proveniente de Chihuahua".

Industrial Minera Sinaloa reportó que las áreas de Geología de la empresa supervisan cada una de las fases de excavación, en las que se cuenta con un sistema de alarma que opera durante todas las maniobras subterráneas para emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo.

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