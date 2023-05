Diana Peña está hospitalizada tras desaparecer 7 días

A-AA+

Luego de permanecer desaparecida siete días, Diana Peña Calvillo aún no ha podido abrazar a sus hijos, permanece hospitalizada luego de que fue encontrada deshidratada, tirada a un costado de la carretera libre al estado de Morelos, relataron familiares de la joven conductora quien desapareció el lunes 24 y fue encontrada el domingo 30 de abril.

Diana "se encuentra en evaluación médica, lo único que les puedo compartir es que está desorientada, deshidratada y débil, desconocemos bajo qué condiciones estuvo estos días, espero comprendan que no puedo dar más información para no obstaculizar el trabajo de las autoridades", afirmó su hermana Rocío.

"Todos Ustedes me regresaron a mi hermanita", agradeció la familiar de Diana Peña en entrevista con EL UNIVERSAL, en la que puntualizó que Diana estaba tirada en una carretera libre de Morelos.

"En nombre de Diana y toda la familia queremos agradecer a todos los que se unieron a la búsqueda, a quienes con sus oraciones nos iluminaron el camino para llegar a ella, a quienes nos acompañaron en las búsquedas sin importar lo peligroso del camino, a quien con sus redes sociales nos apoyó a compartir la noticia para que se diera a conocer su desaparición, a todos los que nos dieron apoyo para que la cara de Diana estuviera en las calles y pudieran reportar si la veían y a todos los medios de comunicación que se acercaron a nosotros para dar a conocer y darle difusión a la desaparición de Diana", reiteró Rocío.

Amigos y familiares de Diana Peña cerraron la autopista Chamapa- La Venta. Foto: Rebeca Jiménez. EL UNIVERSAL

"Muchas gracias a toda la familia que se unión que como dice mi prima "somos una familia pequeña, pero en estos días se sintió enorme", gracias a las mamás de la escuela, a amigos, no mencionó nombre porque jamás terminaría de nombrarlos, pero a cada uno de ustedes les estamos eternamente agradecidos", enumeró la hermana de Diana.

"Gracias, gracias, gracias"

Además, la familia Peña Calvillo agradeció a las autoridades del Estado de México que nos brindaron todo su apoyo, a la secretaria general del Estado de México, a las Fiscalía del Estado de México, a la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, al alcalde de Coacalco, al Gobierno del estado de Morelos, a la SEDENA, a la delegación Tlalpan y a todos y cada uno de los funcionarios públicos que nos facilitaron todo lo necesario para que diéramos con el paradero de Diana.

"A todas las Asociaciones de apoyo a las mujeres que nos acompañaron durante toda esta travesía". "No me gustaría dejar de mencionar a ninguna de las personas de las recibimos apoyo, pero sepan que estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes, gracias a ustedes les pudimos cumplir la promesa que les hicimos a mis sobrinos de regresarles a su mamá, y esto fue gracias al trabajo de todos, gracias por no permitir que mi hermana fuera un caso más sin resolver. Gracias, gracias, gracias", puntualizó Rocío a nombre de su familia en un mensaje público.