Diana Peña fue víctima de un delito: hermana

ECATEPEC, Méx., mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Diana Peña desapareció porque fue víctima de un delito y fue localizada siete días después por la participación de la ciudadanía que difundió su imagen, reiteró Rocío, hermana de la víctima, con lo que rechazó que esta haya sido una desaparición voluntaria.

En las puertas del Centro de Justicia de San Agustín, sede local de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Rocío ratificó que su hermana desapareció lunes 24 de abril luego de que un auto se le emparejó mientras conducía por la autopista Chamapa- Lechería y una mujer le gritó que traía la llanta ponchada.

Cuando Diana se detuvo a revisar sus neumáticos, en las inmediaciones del kilómetro 22 de la autopista Chamapa-Lechería en Naucalpan, también se paró el auto en el que una mujer le alertó que traía una llanta ponchada.

A partir de entonces Diana ya no recuerda qué pasó a lo largo de casi siete días, hasta que apareció en la carretera libre a Morelos en Huitzilac, en que un sargento del Ejército Mexicano "me llamó y me dijo que habían encontrado a mi hermana", relató Rocío.

Por ello externó mujeres y hombres "cuídense y más si van solos, si les dicen que traen una llanta ponchada no se detengan y esperen hasta estar en un sitio seguro, aunque se lleven el rin", apuntó la hermana de la víctima.

Por su estado de salud Diana aún permanece en un hospital, aunque ya pudo hablar con sus dos pequeños hijos a los que espera poder abrazar pronto.

La familia de Diana Peña reiteró su agradecimiento y al mismo tiempo pidieron respeto a mantener su proceso de recuperación en la intimidad.

Al tiempo que reconoció que tiene miedo, porque fue víctima de un delito, por lo que hoy tiene medidas de protección.

En tanto autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mantienen una investigación Comisión Nacional Antisecuestros, sin embargo, este día no han actualizado información sobre los avances de esta investigación.