Dice Monreal al Escorpión Dorado: nunca pensé salirme de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal, aspirante presidencial de Morena, fue otro de los invitados a participar en el nuevo episodio de "Al Volante" del Escorpión Dorado, donde fue cuestionado sobre las reglas que les fueron otorgadas a las "corcholatas" de Morena, así como su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Tengo con el presidente 26 años caminando juntos en el proceso que estamos viviendo. Lo conocí aquí en México, era el presidente del PRD, y yo era del PRI. Renuncié al PRI en 1997 porque no me dejaron participar para ser gobernador del estado de Zacatecas, de donde soy. Entonces, como no hubo la posibilidad y se cerraron las puertas, conocí al presidente Andrés, y me invitó a ser candidato del PRD y ganamos", recordó.

En entrevista con Alex Montiel para la edición de "Los Presidenciables", el senador con licencia también fue cuestionado sobre los rumores que existían sobre si se iba de Morena, a lo que Monreal aclaró:

"Un sector, me imagino que simpatizantes de algún otro aspirante, empezó a difundir hace un año y medio que yo me iba a ir de Morena, que iba a ser opositor, que iba a ser el que iba a encabezar una alianza opositora, en fin, que me iba a ir a un partido de oposición, traicionando a Morena, eso era falso, era simplemente guerra sucia en mi contra. Nunca estuvo en mi mente salirme de Morena", aclaró.

Montiel, en su personaje del Escorpión, le preguntó si esos rumores formaban parte de un "fuego interno" en el partido, a lo que Monreal respondió "yo creo que sí". Admitió que en el Senado mantenía una buena relación con los opositores, pero que lo hacía para sacar adelante la agenda legislativa de Morena.

Además, dijo que la lucha entre las "corcholatas" es más intensa, pues será la definitiva para la Presidencia de la República, ya que la lucha será políticamente influenciable, por lo que considera que lo mejor es que no se dividan para que se mantenga la unidad, y las banderas en alto, pues a la gente no les gustaría verlos peleando ni que se estén agrediendo.

Al preguntarle el por qué no se le veía en espectaculares como a los demás aspirantes, Ricardo Monreal aseguró que no conviene violar las normas internas, y aunque a él le encantaría aparecer a un lado del presidente en todos los espectaculares, en el acuerdo se prohíbe que uses propaganda y que uses al mandatario, pues "es mejor que la gente sepa sus cualidades por ellos mismos".

Respecto a la renuncia que hicieron de sus cargos las "corcholatas" para iniciar sus campañas -luego de que Delfina Gómez fuera declarada como gobernadora electa en el Estado de México- Ricardo dijo que uno de los acuerdos que les pidió el presidente López Obrador fue precisamente ese.

"Todavía no transcurrían 24 horas del proceso interno de la elección constitucional del Estado de México, cuando nos convocaron, ahí estuvo el presidente, quien nos dijo: esos son los acuerdos".

"Uno de ellos fue la renuncia de todos. Algunos pensaban renunciar hasta diciembre, porque la ley dice que seis meses antes, puedes aguantar, y en el caso de cargos legislativos es incompatible, puedes renunciar un día antes de la elección. Pero la convocatoria decía que todos debían renunciar", dijo.