Dicen no al carnaval de Mazatlán en consulta ciudadana

Con una escasa participación ciudadana en las seis casillas instaladas en Mazatlán, un 89.9 por ciento de los participantes en la consulta, se declararon en contra de la celebración de las fiestas de carnaval, en su edición número 123, proyectadas a celebrarse a partir del próximo 11 de febrero.

Las autoridades del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, donde se celebró el computo de la consulta a través de papeletas, en presencia de un notario público dieron a conocer que sólo participaron mil 576 personas, de las cuales, sólo 129 emitieron su respaldo a favor de que se llevara a cabo las fiestas del Rey Momo.

Según los cómputos finales, de las mil 576 personas que emitieron sus votos a través de papeletas en la Consulta Ciudadana para definir si se tendrá Carnaval en Mazatlán, mil 417 se declararon en contra, 129 a favor y se anularon 30.

En los seis módulos, instalados el domingo pasado, para conocer la opinión de la ciudadanía, en relación si estaban de acuerdo o no, en que se llevará a cabo las tradicionales fiestas carnestolendas, las cuales tienen una tradición de ciento veintidós años, en su época moderna.

Las autoridades municipales de Mazatlán, distribuyeron treinta mil papeletas, en los módulos, ubicados en las principales plazuelas de las sindicaturas más grandes, en donde se contó con la vigilancia de personal de Protección Civil y de la Policía Municipal para evitar que se formaran aglomeraciones.

En las papeletas foliadas, entregadas a los votantes con el texto: "Consulta Ciudadana. No obstante la pandemia ¿Estás de acuerdo con que se realice la fiesta del Carnaval Mazatlán 2021?, junto a recuadros de "sí" y "no".

Guillermo Benítez Torres, presidente municipal de Mazatlán, el pasado primero de diciembre afirmó que no le asustaba celebrar el carnaval, si en la consulta ciudadanía, la mayoría de la población participante así lo expresaba.

Días después, al dar a conocer la celebración de la Consulta Ciudadana observó que desde su punto de vista muy personal, su postura fue que en el 2021, no era recomendable, celebrar como todos los años, las fiestas carnestolendas, ante la situación de emergencia que se vive en el renglón de la salud.

El municipio de Mazatlán se ubica en el segundo lugar en el estado, con el mayor número de pacientes activos de Covid-19, con una cifra de sesenta y dos, sólo por debajo de Culiacán, que mantiene 247.