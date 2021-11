Dichos de Cortés pegan a bancadas

Ciudad de México.- La pugna interna en el PAN agravada por las declaraciones del dirigente Marko Cortés sobre los procesos electorales 2022 y 2024 le pegó a la bancada panista en el Senado y al bloque opositor.

En menos de un mes, tres legisladores abandonaron la bancada para sumarse a Morena, al nuevo grupo plural o como senadores sin partido. Este viernes, Martha Márquez Alvarado renunció a 18 años de militancia en el PAN y acusó a la dirigencia que encabeza Cortés de una "actitud tibia" ante la crisis que atraviesa el país, y subrayó que el partido no merece estar dirigido por "corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos".

Acusó violencia política en el interior del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y dijo que Cortés "hizo trampa para quedarse" con la dirigencia y que con él se desprecia a los grandes líderes de Acción Nacional, quienes, dijo, "están cooptados, amenazados, no tomados en cuenta".

Con lágrimas y la voz quebrada, Márquez Alvarado subrayó que no será "cómplice de la corrupción y de una dirigencia que no está pensando en los mexicanos, lo cual es muy grave. Un PAN que no hace nada" ante el saqueo de las arcas de los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes.

Por su parte, a través de sus redes sociales, el senador panista Damián Zepeda dijo que no está de acuerdo con las decisiones de la dirigencia que encabeza Cortés, por lo que no formará parte del CEN del blanquiazul.

La víspera, la senadora Judith Fabiola Vázquez Saut, quien era suplente de Indira Rosales, la cual pidió licencia para buscar la dirigencia del partido en Veracruz, informó de su renuncia a la bancada del PAN y su adhesión al grupo parlamentario de Morena.