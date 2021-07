Dicta INE medidas cautelares contra AMLO debido a la Consulta Popular

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares en contra del Presidente de la República, para evitar que durante la conferencia matutina existan pronunciamientos sobre programas y logros de gobierno, toda vez que se está en periodo de prohibición, debido a la consulta popular.

Se ordenó la edición del material de la conferencia de prensa del 19 de julio pasado, en donde funcionarios de la Secretaría del Bienestar se refirieron la renovación del programa 65 y más, referente a pensiones para adultos mayores.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien o quienes resultaran responsables, porque en esa conferencia del 19 de julio pasado hubo propaganda gubernamental.

Y es que el 15 de julio pasado entró en vigor la veda en la cual se prohíbe (por mandato Constitucional) a funcionarios de gobierno de todos los niveles, difundir logros de gobierno. Ello porque el 1 de agosto se llevará a cabo la consulta popular.

"La regla es que desde el 15 de julio y hasta el 1 de agosto no haya difusión de propaganda", señaló la consejera Adriana Favela.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala subrayó que la prohibición no la impone el INE sino la Constitución.

El consejero Ciro Murayama mencionó que es necesario evitar que los mensajes que se difundan desde el gobierno no interfieran con el periodo que se vive sobre la consulta popular.

Esta es la primera medida cautelar que se dicta para el jefe del Ejecutivo Federal, en el marco de la consulta popular.