Dictan formal prisión contra exPF ligado a caso de los normalistas

Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Luis Antonio Dorantes Macías, expolicía federal supuestamente vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa acusó al ex policía por el delito de desaparición forzada agravada.

Dorantes Macías era jefe de la estación de la PF de Iguala, Guerrero, cuando los normalistas fueron atacados en septiembre de 2014.

De acuerdo con las investigaciones, probablemente tuvo conocimiento de la detención de los estudiantes en tiempo real y posteriormente negó los hechos, el posible destino y paradero de las víctimas.

El ex mando policial fue detenido el 18 de enero pasado en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en septiembre de 2020 por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

A diferencia del resto de los integrantes de la PF que trabajaban en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron atacados, Dorantes no fue sancionado por el régimen disciplinario de la corporación porque renunció el 23 de octubre de 2014.

El ex mando fue asignado a la estación de Iguala el 15 de febrero de 2012 por el entonces titular de la División de Seguridad Regional de la PF, Luis Cárdenas Palomino, contra quien pesa una orden de aprehensión por el delito de tortura en agravio de dos de los supuestos integrantes de la banda de secuestradores "Los Zodiaco".