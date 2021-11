Dictan prisión preventiva a esposa de "El Mencho"

En audiencia celebrada ayer, un juez de Control radicado en Morelos dictó prisión preventiva justificada contra la señora Rosalinda González Valencia, presunta esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", detenida la tarde del lunes por agentes de la FGR y del Ejército en el municipio de Zapopan, Jalisco.

González Valencia ya estaba vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras ser detenida por primera vez en mayo de 2018, también en Zapopan.

Sin embargo, tres meses después fue dejada en libertad condicional con la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar el libro de procesados, lo que no cumplió, por lo que el juez de la causa ordenó su reaprehensión, misma que fue cumplimentada el lunes por la Fiscalía General de la República.

El abogado Víctor Francisco Beltrán García informó que el juez de la causa determinó prisión preventiva justificada contra su defendida Rosalinda González Valencia, de quien dijo se encuentra bien de salud.

En entrevista, el litigante aseguró que su clienta no acudió a firmar el libro de procesados por amenazas, por las cuales, reveló, ya se presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico.

Incluso, anunció que más adelante revelará qué amenazas recibió Rosalinda González Valencias y de quiénes. "Vamos a aclarar y acreditar en su momento los motivos, hay unas denuncias presentadas precisamente por las amenazadas que recibió la señora, posteriormente voy a decir de qué y quiénes y por eso no acudió ella a firmar, todo eso se va a acreditar y se va a demostrar próximamente con pruebas que vamos a ofrecer y vamos a desahogar para solicitar una revisión de medidas cautelares en su momento", comentó vía telefónica.

Dijo que Rosalinda González Valencia fue detenida cuando circulaba en vehículo, con sus nietos y nuera.

Y acusó: "La detención fue violatoria a sus derechos humanos, la manera en la que la abordaron, ella iba con sus nietos y con su nuera y a los niños los bajaron y los golpearon, los hincaron y los estuvieron amagando con sus armas. Ellos son unos niños, por favor", dijo.

"Muy denigrante la actuación de la autoridad cuando ella no opuso resistencia, es una persona normal que no es lo que dicen que es. Si hubiera sido así, pues hubiera estado acompañada de otro tipo de personas", precisó.