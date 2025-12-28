Dictan prisión preventiva a excolaborador de García Luna

Un juez de control dictó prisión preventiva de oficio a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna, luego de su detención en Cuernavaca por su presunta implicación en el desvío de recursos del sistema penitenciario federal hacia empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada lo imputó por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado.

No obstante, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se resuelva su situación jurídica, lo cual ocurrirá en los próximos días, informó la Fiscalía General de la República.

Mientras tanto, Caballero Tardaguila quedó internado en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la investigación de la FEMDO, el imputado habría simulado contratos de adquisición de servicios para desviar recursos del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de los penales federales, con el fin de canalizarlos a empresas presuntamente controladas por García Luna, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en días recientes por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.