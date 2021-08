Diego Fernández de Cevallos apuesta por una mujer en 2024

El excandidato a la presidencia por el PAN, Diego Fernández de Cevallos, conversó con columnistas de EL UNIVERSAL, moderados por el Director Editorial, David Aponte, sobre la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el intercambio, el "Jefe Diego" coincidió ampliamente en los puntos expuestos por Maite Azuela, Héctor de Mauleón, Valeria Moy y Juan Pablo Becerra-Acosta sobre la falta de una oposición en el país, razón por la que, explicó, no tiene "corcholatas" para la carrera presidencial.

No obstante, adelantó que le gustaría ver a "una mujer talentosa, preparada y valiente... porque yo creo también que sería de gran significado una mujer con una trayectoria ampliamente conocida y respetable por su talento, por su valor, por su entereza... a mí me encantaría que encontráramos en este país una mujer que estuviera dispuesta a enfrentar esta realidad, a este gobierno".

"¿Estabas pensando en Margarita Zavala?", cuestionó Juan Pablo Becerra-Acosta.

"Yo estoy pensando en lo que digo", respondió tajante el panista.

Sobre esta misma línea, Maite Azuela y Valeria Moy debatieron a Fernández de Cevallos, que si bien el presidente López Obrador y su gobierno no han demostrado hacer las cosas bien, a la oposición y los partidos políticos les falta definición y propuestas para que se les voltee a ver.

Es cierto, dijo el abogado, sin embargo, agregó, la oposición no sólo llega desde el lado de los partidos políticos, sino desde la sociedad, por lo que hizo un llamado a hacer frente al gobierno.

"Cuando hablamos de oposición tenemos que abrir el espectro... Hay muchos mexicanos que estamos en la oposición, pero que no estamos articulados", aseguró.

Finalmente, sobre el diagnóstico que le solicitó Héctor de Mauleón de las acciones del gobierno federal, el "Jefe Diego" dijo que invariablemente ve cosas buenas, pero es buscar una aguja en un pajar, cuando todo lo demás se está incendiando.