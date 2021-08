Difícil que se reviertan los cambios; puedo irme con la conciencia tranquila: AMLO

A unos días de que presente su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que puede retirarse en este momento del gobierno con la conciencia tranquila, pues indicó que es muy difícil que los conservadores reviertan los logros y avances de su proceso de transformación.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad, el titular del Ejecutivo federal adelantó que el próximo 1 de septiembre, al presentar en Palacio Nacional su informe de gobierno, informara los logros alcanzados por su administración.

"Ya hasta podría irme del gobierno con mi conciencia muy tranquila, porque saben, ya sería muy difícil para los conservadores dar marcha atrás a lo que hemos conseguido, imagínense cómo dejarían de entregar las pensiones a los adultos mayores si ya está en la Constitución", dijo.

Acompañado por Rutilio Escandón y por los integrantes de su gabinete de seguridad, el Mandatario federal afirmó que es muy complicado que el bloque conservador pueda echar abajo los avances que ha conseguido su gobierno y que falta todavía la mitad del sexenio, manifestó, para consolidar el proyecto de nación.

"Ahora, ¿Cómo le van a hacer para cancelar la Guardia Nacional? ¿Cómo m le van a hacer para que continúe la corrupción, para que continúen los lujos en el gobierno? ¿Cómo le van a hacer para que vuelva a ser legal la corrupción como lo era antes? Ya va ser muy difícil, ¿cómo le van a hacer para volver a darle dinero a los medios de información para que se dediquen a aplaudir y callar como antes? falta la mitad de gobierno (pero) ya me podría ir".

El presidente López Obrador recordó que todavía falta la consulta de revocación de mandato, "y si la gente pide que me quede, vamos a consolidar la transformación para que no se dé marcha atrás a lo que hemos construido".