Difícil suponer que FCH no sabía de delitos de García Luna, afirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que hoy se conocen los delitos que cometió Genaro García Luna, aunque "es difícil suponer que Calderón no sabía".

En entrevista indicó que "es trágico que haya pasado esto en nuestro país", una persona que llega a la presidencia a partir de un fraude electoral, que para legitimarse decide hacer una guerra en su propio país, supuestamente contra el narcotráfico, pone a un personaje que, entonces suponíamos y hoy sabemos, se enriqueció, que hizo acuerdos y que además mintió y es difícil suponer que Calderón no sabía.

Agregó que "lo más importante, lo más importante es que nunca vuelva a ocurrir, México es un país maravilloso, grande por su gente y es una pena, una vergüenza que esto haya ocurrido. Por eso hay que seguir luchando por la democracia, porque cuando no hay fraudes electorales, es mucho más viable que no ocurran estas cosas; pero no solo eso, que el pueblo esté pendiente de quiénes son los que cometieron esta terrible situación que vivió nuestro país, que apenas comienza a tener un final del túnel".

Sheinbaum también remarcó la importancia de la lucha contra la impunidad, "está bien que también de fuera haya juicios por corrupción, por supuesto que quisiéramos también que aquí la justicia fuera mejor. Ya saben ustedes que liberaron las cuentas de este personaje, al mismo tiempo que estaba siendo declarado culpable, por unos magistrados, o sea, es increíble que esto esté ocurriendo. Entonces, lo más importante es la lucha contra la impunidad".

Este martes, Genaro García Luna fue declarado culpable en Nueva York por narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones.

El jurado en el juicio contra Genaro García Luna determinó que el exsecretario de Seguridad mexicano es culpable de los 5 cargos que se le imputan en Estados Unidos.

Luego de casi tres días de deliberaciones, los integrantes del jurado lograron un veredicto, por lo que García Luna es culpable de los cinco delitos.

Más allá de la duda razonable, los jurados determinaron que el exfuncionario en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón es culpable de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y por la introducción ilegal de armamento en el caso 'Rápido y Furioso' que consistía en dar completa libertad al tráfico de armas entre México y Estados Unidos.

Tras dos meses de audiencias en las que desfilaron varios testigos, incluida la esposa de García Luna, y de deliberaciones en las que el jurado solicitó revisar evidencias testimoniales, el proceso en la Corte de Brooklyn, Nueva York, concluye este día, unas semanas antes de lo previsto originalmente.

En el juicio salieron a relucir los nombres de un presidente y un expresidente mexicanos, históricamente antagónicos: Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuándo recibirá la sentencia? La sentencia fue programada para el 27 de junio a las 11:00 horas. Puede ser condenado a entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

García Luna, quien estaba vestido de negro y corbata, recibió el veredicto con el semblante serio, pero sin mayor expresión. Su familia, presente en el tribunal, también guardó silencio.

Su esposa, Linda Cristina Pereyra, y su hija Luna, escucharon el veredicto con las cabezas pegadas la una a la otra, para darse fortaleza.

Esta vez no hubo "Te Amos" de despedida. Apenas una mirada, un gesto con la cabeza. García Luna salió escoltado por los Marshalls; su familia, por la defensa.

Afuera del tribunal, la gente celebraba el veredicto. "Por lo menos pedimos 100 años de prisión para ese señor que hizo tanto daño a nuestro país", dijo una de las manifestantes.