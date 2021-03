Difieren audiencia de Maru Campos, candidata del PAN en Chihuahua

La audiencia de vinculación o no a proceso de la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, programada para este martes, fue diferida ante la imposibilidad de localizar a dos testigos protegidos del caso.

De acuerdo a las declaraciones del abogado defensor, Francisco Molina Ruiz, la Fiscalía General del Estado informó al Tribunal Superior de Justicia que no fue posible la localización de dos testigos protegidos que serían llamados a comparecer por lo cual el juez autorizó la ampliación para el término de la audiencia.

"A nuestro juicio esta es una actitud mañosa y una maniobra más que está desarrollando la fiscalía en ese ánimo persecutor que ya no estamos dispuesto a tolerar, primero no nos enseñaban el expediente, en segundo lugar, durante las audiencias se evidenció y así se le hizo saber al juez que no nos habían entregado todas las copias de la carpeta con las que debíamos contar para una legítima defensa" señaló Molina Ruiz.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre lo ocurrido para el diferimiento de la audiencia que incluye también a los legisladores del Verde Ecologista y PRI, María Ávila y Rodrigo de la Rosa, respectivamente.