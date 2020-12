Difunden momento en que queda al descubierto el chat "Desactivación de colectivos"

La tarde de este miércoles, los 11 colectivos de artistas que pusieron en evidencia el chat "Desactivación de colectivos" durante la reunión virtual del pasado 2 de diciembre, publicaron en YouTube el video donde se ve el momento en que Alejandro Ortiz comparte en su pantalla el chat que derivó en cuestionamientos a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, la petición a través de Change.org de que deje el cargo, y la "renuncia" de dos trabajadores de la dependencia: Alejandra Chávez y el propio Alejandro Ortiz.

El video de poco más de siete minutos, que el colectivo No Vivimos del Aplauso hizo llegar a la redacción de EL UNIVERSAL, pone en evidencia el error de Alejandro Ortiz y la forma en que reaccionaron los artistas, y sobre todo la manera en que los funcionarios públicos que estaban en la reunión virtual del 2 de diciembre intentaron que Alejandro Ortiz corrigiera su desliz.

De arriba para abajo: Alejandro Ortiz, quien renunció tras la polémica; Eloy Hernández, del Colegio de Productores; Javier Tovar, de MOCCAM, y Guadalupe Ocampo, de No vivimos del aplauso. Foto: Especial

Pasaron varios segundos antes de que la abogada Paula Vázquez le dijo a Alejandro Ortiz que estaba compartiendo en pantalla "su chat" pero no la carta que estaba redactando con la petición de los colectivos de que les pasaran las grabaciones del 3, 10 y 24 de noviembre.

Junto al video, los 11 colectivos han enviado un nuevo comunicado, en que señalan que la secretaria Alejandra Frausto, miente "una vez más", al señalar en su conferencia de prensa del pasado martes que los colectivos "hayamos tenido reuniones con ella para el objetivo que presentamos en conjunto".

Señalan que la Secretaría de Cultura tuvo una reunión exprés sobre otro tema con algunos miembros del Sector pero no con los once colectivos firmantes.

"Queremos dejar en claro que no estuvimos ahí. La lectura que tenemos los colectivos, es que, una vez más Frausto miente, como lo hizo a inicios de año, señalando que la culpa del retraso de pagos era porque los artistas no revisaban sus correos. Miente cuando dice que tiene disposición al diálogo y crea un comité con nulas capacidades de resolución, aletargamiento de las propuestas de los colectivos, cambio de interlocutores sin dar aviso ni justificar, el constante y sistemático proceder de negación a las propuestas".

En el comunicado que firman los 11 colectivos, y que incluye dos links, uno que es el video con la parte en que se expone el chat "Desactivación de colectivos" y el otro que es el video completo del #ChatGate, los firmantes puntualizan una serie de mentiras de la secretaria Frausto. Entre ellas en la que ha señalado el apoyo de la institución para la comunidad artística.

"Miente, cuando en lugar de apoyar frente a la pandemia a la comunidad artística y cultural de más de 2 millones de personas, defiende el escandaloso proyecto de Chapultepec, que le quita recursos, al ya golpeado, presupuesto de cultura. Los artistas, creadores y trabajadores del arte y la cultura, exigimos que Frausto deje de mentir", puntualizan.

Y por último solicitan al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la voluntad política para atender el abandono y la marginación en la que, dicen, se encuentra el sector dedicado al arte y la cultura, que en su mayoría lo apoyó con acciones y votos y que ahora se encuentra en peligro de extinción. "Pedimos alto a la simulación de malos funcionarios", señalan los colectivos que llevan la propuesta de Congreso Nacional y que han tenido reuniones con otros 120 colectivos de todo el país y siguen sumando.