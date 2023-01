Difunden video de otra golpiza en "La Polar"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales se difundió otra grabación de una disputa en el estacionamiento del restaurante "La Polar", en donde algunos presuntos empleados golpean a los comensales, uno de ellos queda inconsciente en el suelo.

De acuerdo con el video, captado el 12 de noviembre del 2019, se da el supuesto que no sería ni la primera vez, ni la última en la cual los trabajadores u otros clientes tienen una riña en el sitio.

En la grabación se observa a por lo menos nueve personas participando en la pelea a golpes, además de que dos perros comienzan a ladrar por la disputa. Presuntamente en el altercado se encuentran los mismos agresores de Antonio "Toño" Monroy.Durante el altercado se observa a un hombre vestido de jeans azules, camisa color claro, el cual llega corriendo para tomar por la espalda a un supuesto oficial del restaurante, durante el forcejeo, el hombre recibe golpes en la cabeza de dos elementos de seguridad, lo que provoca que pierda el conocimiento, termine en el suelo y lo continúen agrediendo.Además, en la riña se puede distinguir la participación un hombre de la tercera edad con camisa azul y jeans negros, dicho hombre se encuentra intercambiando puñetazos con otras dos personas de apariencia más joven.Los supuestos agentes de seguridad visten completamente de negro, también se observa a un hombre de complexión robusta, camisa azul y chaleco color claro, participar en la contienda.En el video se observa a dos personas tratando de calmar a los demás, uno traía la vestimenta de un mesero o alguien de la cocina debido a que cuenta con un pantalón gris, camisa, plancha, mandil y gorra negra, el otro parece ser un valet parking.Clausuran cantina La PolarLa alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante La Polar, en donde este domingo fue asesinado un hombre. Personal acudió a este lugar para colocar los letreros de suspensión de actividades.En un video en sus redes sociales, la alcaldesa Sandra Cuevas adelantó esta clausura."Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad, porque este lugar, que se abrió hace muchos años y que era visitado por miles de personas, causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas", dijo.La edil indicó que está en contacto con la familia de la víctima para brindarles apoyo. En este sentido, mandó un mensaje a todos los restauranteros y empresarios de la alcaldía, y les recordó que les ha facilitado trámites y ha tenido un trato institucional, "sin embargo, hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes, y es claro que no lo están haciendo".¿Qué sucedió?Antonio Monroy, de 59 años de edad, acudió la noche del domingo al restaurante La Polar, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después perdió la vida. Su acompañante, Adriana, denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por los meseros, y según las primeras declaraciones, fue porque se negó a pagar la cantidad de propina que le exigieron los meseros.Consta en la carpeta de investigación FICUH/CUH-2/UI-2C/D/00047/01-2023, que presuntamente uno de los meseros —a quien una de las testigos y acompañante de la víctima identificó como Pedro—, ya los conocía y tenían "problemas". Ambos llegaron a cenar y los trataron mal, pero no le dieron importancia.Sin embargo, al momento de pagar el monto que no superaba mil pesos, los meseros le exigieron pagar eso y poco más de 50% del consumo total de propina. La narrativa es que la víctima se negó argumentando un mal servicio y maltrato, y fue entonces que la riña empezó.Parte de la golpiza fue captada y transmitida en vivo a través de Facebook por la acompañante de Antonio.¿Quién es Toño Monroy?Antonio "Toño" Monroy, a quien meseros y personal de la birrieria "La Polar" asesinaron a golpes la madrugada del lunes, era cliente frecuente de ese lugar. Testimonios de las personas que lo acompañaban, refieren que al menos una o dos veces por semana acudía a ese lugar donde siempre "se portó bien" con todos los meseros, por lo que sus amigos les extraña la actitud agresiva que tomaron hacia él, hasta el punto de asesinarlo.En redes sociales su familiares y amigos se han pronunciado por el hecho y exigen castigo a los responsables, de paso advierten, deben cerrar el lugar, "Se podrá haber escapado de nuestra vista, pero jamás de nuestros corazones", se lee en la imagen principal de la cuenta del ahora occiso.Ahí mismo, sus amigas, amigos y familiares lo catalogan como una "excelente persona y mejor jefe". Aseguran se dedicaba al medio de los espectáculos nocturnos, por lo que, en varias cantinas nocturnas, era conocido.La necropsia practicada al cadáver de Antonio "Toño" Monroy, reveló que la causa de muerte fue una asfixia por estrangulamiento, además el cuerpo presentaba diversos golpes contusos en todo el cuerpo, principalmente en rostro, nuca y pecho, ahí mismo se revelaron varios hematomas; signos que demuestran que posiblemente los propios empleados intentaron reanimarlo ya en la calle, cuando estaba sin vida.