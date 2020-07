Dijeron que en México no pasaba nada y la gente no se cuidó: PAN

El senador Damián Zepeda Vidales lamentó que la pandemia de Covid-19 se salió de control de los encargados sanitarios que actuaron con la cerrazón de que en México no pasaba nada-

Dicho mensaje hizo que la gente no se cuidara y enfermaron más, mientras sostenían su necedad de ponerse el cubrebocas, "cuando el mundo estaba recomendando protegerse con cubrebocas".

México tuvo tiempo para preparase en los renglones de equipamiento y en infraestructura, desde que la epidemia se declaró en China, pero los responsables en México "estuvieron cegados" con el momento.

El legislador de Acción Nacional pidió a las autoridades federales "hablar con la verdad, no nada más a lo tonto", y que recomienden medidas para la reactivación.

Se necesita abrir la economía pero con fuertes medidas de prevención y nada de eso hay", señaló.

"La gente necesita apoyo compensatorio para que se pueda guardar", como lo es el Ingreso Básico Universal de tres mil 207 pesos mensuales, para quienes hayan perdido el empleo o si trabaja por su cuenta se hayan quedado sin ingresos.