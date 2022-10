Dinero abandonado en bancos se usaría también para familias de desaparecidos

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que además de salud y pensiones para los adultos mayores, los recursos abandonados en instituciones financieras, se podrían usar para los familiares de quienes fueron reprimidos y desaparecidos durante la política neoliberal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que ayer propuso, a razón de la minuta que se discutirán en el Senado, que es esos fondos destinados a seguridad, podrían usarse para la salud, apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad es otra cosa que podría también ayudar es fondos se utilizarán para reparar el daño que ocasionó la política neoliberal.

"Hay miles de damnificados por la política económica neoliberal: campesinos, obreros comerciantes, bueno, quiénes fueron reprimidos, desaparecidos, familiares de víctimas. Es que fue todo una tragedia".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador pidió al Canciller Marcelo Ebrard compartir el informe sobre desaparecidos que ayer presentó en Washington y la actitud del secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken.

Dijo que por medio del entendimiento Bicentenario se ha trabajado para ampliar la capacidad forense de México, equipos avanzados para identificar DNA y que la Comisión Nacional de Búsqueda pueda realizar su labor.

"La Comisión de Búsqueda ayer presentó un informe de que cuando inició este gobierno había ya un registro de 104 mil personas desaparecidas, ni siquiera se hacía nada para buscarlas, esto yo vi a Blinken que es un hombre muy sensible a los derechos humanos, me dijo: ´¿cómo?´".

"Le dije que no quiere decir que esos 104 estén muertos, porque incluye personas reportadas como desaparecidas, pero no hay perdido vida, la comisionada Karla Quintana reportó que hay seis mil localizadas y que si perdieron la vida, no tenían claro de la dimensión de las desapariciones durante el periodo del ex presidente Felipe Calderón cuyo titular de Seguridad –Genaro de García Luna- está sujeto a proceso en Nueva York".

Destacó que ayer las autoridades de Estados Unidos tomaron nota de lo que fue esa estrategia fallida de seguridad y ahora participan en las propuestas del actual gobierno para ampliar la capacidad forense y de genética para la búsqueda de las personas.