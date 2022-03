Diócesis de Culiacán exhibe a diputados que aprobaron el aborto

Los diputados locales que aprobaron la interrupción del embarazo a las trece semanas de gestación, a los que se les negará los sacramentos y no se les permitirá que asistan a ceremonias religiosas como padrinos, son exhibidos por la Diócesis de Culiacán, en un cartel con sus nombres, fotografías y filiación política.

En las redes sociales, en las que difunden sus mensajes la Diócesis de Culiacán, compartieron un cartel con las fotos, nombres y partidos políticos a los que pertenecen los veintiocho legisladores que con sus votos aprobaron la despenalización del aborto. Las imágenes de los veinte miembros del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, seis del Partido Revolucionario Institucional, una del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, aparecen con el texto de diputados abortistas.

El viernes pasado, el Responsable Diocesano de la Comisión para la Vida y la Familia, padre Miguel Angel Soto Gaxiola, consideró que los diputados locales que aprobaron la interrupción del embarazo, no pueden recibir los sacramentos, ni pueden ser padrinos de bautismo o acompañantes de otras personas.

A través de una carta abierta a los legisladores locales que profesan la fe católica, el clérigo de la parroquia de "Nuestra Señora del Carmen", establece que se tiene mucha gente escandalizada por la traición pública de la enseñanza de la iglesia sobre la fe y la moral.

En el documento el sacerdote, Soto Gaxiola, quien durante más de veinticuatro horas, se mantuvo en huelga de hambre, fuera del Congreso del Estado, en un llamado para que los legisladores no aprobarán el aborto, preguntó ¿cómo puede acercarse a misa y comulgar un fiel que abiertamente promueve y está a favor de políticas contrarias a la vida?

Citó en el documento que algunos diputados católicos, que han apoyado el aborto y legislado a favor del acto, suelen argumentar que "están a favor de la vida y los derechos humanos"; este argumento recurrente les hace creer personalmente en la inmoralidad del aborto, por eso esgrimen que están a favor de vida.

El viernes pasado, la diputada local y presidenta del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional, Cinthia Valenzuela Langarica dijo ser una mujer de fe muy firme que en forma continua asiste a las ceremonias religiosas, pero su voto a favor de la interrupción del embarazo fue por convicción a favor de los derechos humanos.

Comentó que no tienen ahijados y va a continuar con su asistencia a misa, por ser una persona devota, con una clara conciencia del respaldo que brindó con su voto, en el Congreso del Estado para modificar la ley.