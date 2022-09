“¡Dios, no, otra vez no!”

Ciudad de México.- “¡No, otra vez no! ¡Dios mío, no otra vez no! ¡Por favor! ¡Te lo ruego!!”, fueron los gritos de los padres de los niños que justo hace cinco años murieron al desplomarse el Colegio Rébsamen.

Los deudos, junto con vecinos y familiares, realizaron una misa este lunes en memoria de los 19 niños y 7 adultos que perdieron la vida durante el sismo de 2017. Todos se tomaron de la mano y guardaron un minuto de silencio por la tragedia, cuando fueron sorprendidos por el temblor, que según las autoridades alcanzó una magnitud de 7.7.

Para honrar a los niños, los padres, junto con vecinos y las autoridades de la alcaldía Tlalpan, habían montado una carpa blanca; ahí, en una suerte de altar, colocaron las fotografías de las víctimas que fueron inundadas por flores blancas.

Segundos después cundió el pánico: el suelo empezó a moverse, los árboles alrededor de la carpa se sacudieron, al igual que los cables.

“¡Dios mío, no, no, por favor!”, gritaba una madre de las víctimas mientras lloraba, “eso sintió mi hijo y nadie estaba ahí para abrazarlo; por qué, por qué, mi niño, no...”, dijo otra joven madre mientras era sostenida por personal de Protección Civil de la alcaldía Tlalpan.