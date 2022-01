Diplomáticos acusan a empresa de no dar mobiliario

Diplomáticos mexicanos adscritos en el exterior, y que recién formaron parte del programa de rotación, denunciaron que enfrentan una problemática con el menaje de casa, pues hay quienes ya tienen más de seis meses que llegaron a alguna representación y su mobiliario no ha sido entregado hasta ahora.

De ello culpan a la empresa Sancalsa, contratada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para llevar a cabo todo el proceso de mudanza de integrantes de la diplomacia mexicana que así lo requieran.

Incluso, personal que estuvo adscrito en la embajada de México en Washington fue retornado a oficinas centrales de la SRE desde julio pasado y su menaje sigue en la capital estadounidense.

Para el caso de representaciones ubicadas en territorio estadounidense, fronterizo con México, como Arizona, Texas, no se autoriza que el menaje se haga por tierra, el cual podría tomar una o dos semanas cuando mucho, a fuerza se debe hacer por embarcación, lo que hoy ha tomado meses.

Titulares de embajadas y consulados han comenzado a enviar sendos escritos a la Cancillería en México para exponer que entre su personal existen integrantes a quienes no les ha llegado su menaje de casa, además de que han tenido que desembolsar recursos económicos propios para atender el caso.

El menaje de casa son todos aquellos artículos que conforman el mobiliario familiar, así como los efectos personales que cada diplomático en traslado se lleva.

El embajador de México en China, Jesús Seade, envió un escrito con copia a la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), la Dirección del Servicio Exterior y Recursos Humanos, así como la Coordinación Administrativa, entre otras, en el cual expuso que al menos tres integrantes de su equipo no han tenido respuesta de Sancalsa respecto a sus pertenencias.

En mayo de 2020, la empresa obtuvo un contrato que vence en diciembre de 2022, para encargarse del menaje de casa para la diplomacia mexicana. Lo mismo ocurre con personal en embajadas de México en Alemania e India, o el consulado en Río de Janeiro, desde donde se han enviado escritos —a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso— para denunciar irregularidades en cuanto al menaje.

Se cuestionó al personal de la empresa, pero hasta ahora no hay respuesta.

De acuerdo con la licitación pública electrónica de carácter nacional No. LA- 00500099-E15-2020, Sancalsa Servicios Internacionales, S.A. de C.V., reunió las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas, por lo cual se le adjudicó la totalidad del contrato por 8 millones 620 mil 689.66 pesos para lo que fue 2020; en 2021 el monto fue de 86 millones 206 mil 896.55, y para 2022, 86 millones 206 mil 896.55, con un saldo global de 181 millones 34 mil 482.7.

Embajadas y consulados denunciaron falta de acción por parte de la empresa que debe dar el servicio. Y es que el personal diplomático tiene la instrucción de que para realizar el menaje se debe recurrir únicamente a Sancalsa, a ninguna más.

"En todos los casos no se cuenta con una respuesta clara por parte de la empresa Sancalsa del estado que guarda su menaje ni de una fecha cierta para su envío, siendo que, en un caso, las pertenencias del funcionario llevan más de cinco meses almacenadas. Además, destacar que los funcionarios se vieron obligados a pagar parte de su traslado por concepto de cuarentena obligatoria impuesta por las autoridades chinas y aún se está a la espera del reembolso correspondiente", escribió Seade.

Y es que Sancalsa lo que hace es subcontratar empresas para que se lleve a cabo la mudanza correspondiente.

El embajador de México en Uruguay, Víctor Manuel Barceló, informó a la Cancillería que ha tenido varios reclamos por parte de la empresa Uruvan, por falta de pago de cinco servicios de menaje de casa ya realizados, que debieron ser cubiertos por Sancalsa. A su vez, indicó Barceló, Sancalsa aseguró que es el gobierno mexicano el que no ha cumplido con el pago correspondiente.

Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania, expuso que un integrante de su equipo, desde septiembre pasado, está a la espera del menaje; Sancalsa no le responde y ha tenido que pagar almacenaje.

"Sobre el particular, el suscrito desea subrayar que en sus más de 36 años de servicio. como miembro del Servicio Exterior Mexicano y después de haber requerido del uso de la prestación de menaje de casa hasta en 12 ocasiones, nunca le había tocado ser testigo de una situación absurda y aberrante como que ésta", refirió a la SRE el encargado de negocios de la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, Federico D. Chabaud Magnus.

Hasta el cierre de la edición, la SRE no fijó su postura, la cual fue solicitada.