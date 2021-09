Diputada busca dictámenes que usaron para sustituir a Colón

Gabriela Sodi, diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hará hoy una proposición con punto de acuerdo para tener los dictámenes que llevó a cabo el gobierno de la Ciudad de México para remover la escultura del Colón en Paseo de la Reforma, y posterior sustitución por "Tlali", la nueva escultura que se colocará ahí, pero además solicitará que se entregue la información sobre cómo fue el procedimiento por el que se decidieron por el escultor Pedro Reyes, para la realización de la pieza.

"El punto de acuerdo tiene que ver con saber cuáles fueron las circunstancias en las que se hizo el procedimiento uno, que fue la remoción de la escultura del Colón, para su protección y salvaguarda porque ahí lo indica la ley muy claro, y en segundo término, cuáles fueron los criterios con los cuales se decidió este nuevo rostro, y se (seleccionó) a este escultor y esta narrativa en ese lugar", señala la diputada en entrevista.

Sodi Miranda, quien asegura que le interesa la cultura y los derechos culturales, asegura que hay grandes escultoras como Ángela Gurría e Yvonne Domenge, pero además está el fundamento de las luchas, "que ahora las mujeres nos narren el rostro de las mujeres no porque es un poco antagónico cuando tenemos el rostro de la mujer narrado una vez más por los hombres; nos encontramos en estas encrucijadas del hombre explicándonos el mundo una vez más cuando pues ya estamos ingresados en el siglo XXI".

El punto de acuerdo que hoy -13 de septiembre- expondrá busca que les entreguen los dictámenes del Comité Técnico de las áreas de gestión estratégica, y que se incluya, señala la diputada, si llevaron a cabo proceso de consulta previa, libre e informada, con todos los pueblos originarios "porque vamos a usar su imagen".

"Sólo queremos verificar que efectivamente se hayan cumplido con las instancias reguladas y de alguna manera ver también el por qué y cómo se hizo la selección del escultor cuando estamos hablando del rostro de las mujeres indígenas, vemos que falta la parte de la revisión con los grupos indígenas que también tienen que ser tomados en cuenta para que todo vaya como debiera ser el proceso de retirar la otra escultura y poner la nueva escultura que están proponiendo", señala Sodi Miranda.

Agrega que le sorprende que se haya escogido a un escultor con estas características "cuando tenemos extraordinarias escultoras mujeres, y nos sumamos a la preocupación del sector cultural de que se revise esta propuesta".

La representante del Distrito 12, que corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc y que dice vive a una cuadra de la glorieta de donde fue retirado el monumento a Colón, dice que sabe muy bien que esta escultura ya no regresaría a su lugar, y está totalmente de acuerdo porque son esculturas que corren riesgos pues ya se perdieron sus "narrativas históricas actuales".

Su propuesta además es que como se ha hecho en muchas partes del mundo, que de alguna manera "se protegieran estos monumentos porque además de ser históricos, son históricos artísticos entonces tenemos que crear este entendimiento, que si ya perdieron su valor de narrativa y son antagónicos al proceso histórico actual pues hay conservar el proceso histórico para las siguientes generaciones y así mismo el proceso histórico artístico".

Gabriela Sodi cuenta que hace poco más de un mes visitó la escultura donde está siendo limpiada en Churubusco para ver cómo está, "también creo hay partes de unos frisos que no fueron encontrados a la hora de remover la escultura, entonces el punto de acuerdo es saber cómo fueron los procesos".