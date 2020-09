Diputada cambia foto por cartel para exigir el juicio a expresidentes en sesión

Para que no la acusen de que abandona "por arte de magia" las sesiones del Congreso local, ahora la diputada local de Morena, Valentina Batres Guadarrama, optó por tener un protector de pantalla donde dice: "A favor de que se juzgue a expresidentes", lo que le permite aparecer y desaparecer constantemente de la pantalla y sólo estar presente al momento de las votaciones.

El proceder de la legisladora generó una serie de críticas por las redes sociales, no porque semeje a conejo de mago, sino por el mensaje de su protector de pantalla, por lo que los cibernautas le dicen que apoyan su propuesta, "pero también debería pedir sea juzgado Pío" o que "también se juzgue a los que colocan fotos en su pantalla para aparentar que trabajan".

Sin embargo, lejos de molestarse por los señalamientos de las redes sociales, Batres Guadarrama decidió, en los breves momentos que aparecía en pantalla, tomar una posición para que su mensaje apareciera de la mejor forma. Incluso, optó por aparecer sólo su frente, para dejar completo su protector de pantalla.

Esto ocurrió desde las 9:15 horas que comenzó a transmitirse la sesión ordinaria de este jueves, donde nuevamente, como ya es costumbre, algunos legisladores no saben si pasar lista o bien están ausentes y hasta con una hora de retraso piden que la secretaria de acuerdos, Donají Olivera, los apunte su asistencia.

El diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, a las 10:56 horas, pidió ser incluida su asistencia, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, le respondió que "ya se pasó lista y sólo se le toma su voto", lo que aceptó con molestia el legislador.

Lo curioso es que tanto el Canal de Televisión del Congreso, como las personas que manejan las redes sociales, en los 19 diputados que aparecen en pantalla –pues es imposible que aparezcan al mismo momento los 66 legisladores--, así como la interprete de señas, en ninguna ocasión abandonaron la imagen de Batres Guadarrama.

Mientras otros legisladores, como la coordinadora del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, aparte de que en raras ocasiones asiste a las sesiones o bien se enlaza tarde, toma las reuniones virtuales como familiares, pues es constante que aparezca con sus bebé en brazos o con alguna de sus otras hijas.

Hace unos días, el diputado del PRD local, Jorge Gaviño evidenció en un video a la legisladora de Morena, Valentina Batres Guadarrama, quien durante una sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de México dejó una fotografía suya frente a la cámara para simular que estaba presente en la reunión virtual.