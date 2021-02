Diputada de Morena realiza fiesta pese a Covid

Sin temor al Covid y pese al aumento en los casos positivos en esta frontera, la diputada federal, Carmen Lilia Canturosas, organizó una celebración para más de 100 personas.

A través de un publicación que realizó en Facebook, en donde se muestra la reunión, la diputada felicitó a "los jóvenes influencers y emprendedores que aportan mucho en nuestra ciudad"; agregó que ella seguirá siempre apoyándolos para que muestren al mundo su talento.

La publicación generó descontento porque los asistentes olvidaron, en algunos momentos, utilizar el cubrebocas.

La diputada fue captada en algunas gráficas utilizando el cubrebocas y en otras no.

Esto generó múltiples comentarios negativos, tomando en cuenta que los casos de Covid han aumentado no solo en Nuevo Laredo, sino en todo Tamaulipas.

Al respecto, la diputada lanzó un video en Facebook donde afirma que ha sido blanco de ataques.

"Familia, les comparto el siguiente video para que no se dejen engañar. Esta ha sido una semana llena de mentiras, de ataques y de odio hacia mi persona por parte de mis adversarios políticos; pero cada quien ofrece lo que tiene. Mientras ellos siguen buscando cómo debilitarnos, nosotros seguiremos rescatando a Nuevo Laredo".

¡Quiero garantizarles que no me van a doblegar, con su apoyo y con su respaldo vamos a transformar nuestra ciudad!, afirmó la diputada.

En la conferencia matutina del día de ayer, la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, respondió eso del tema ante la denuncia de uno de los presentes, quien mostró un audio, sobre una presunta amenaza por parte de la diputada local hacia un periodista. "Es muy grave lo que estás tú denunciando", dijo.

Sánchez Cordero calificó como grave la supuesta amenaza y recordó que "El presidente Andrés Manuel López Obrador en toda esta pandemia ha apelado, ha apelado a la población para que se autoconfine y respete las medidas que están siendo dictadas por el sector Salud. Eso es lo que ha hecho el presidente".