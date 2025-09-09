logo pulso
Diputada propone legalizar ortotanasia para enfermos terminales

Por El Universal

Septiembre 09, 2025 04:26 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) propuso reformar la Ley General de Salud para incluir la ortotanasia como un tratamiento integral para enfermos en etapa terminal.

La ortotanasia es entendida como la posibilidad de cuidar, sin provocar la muerte de manera activa, pero simultáneamente evitando la aplicación de tratamientos o procedimientos médicos desproporcionados o inútiles.

"(La finalidad es) no menoscabar la dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los cuidados paliativos y las medidas mínimas, ordinarias y tanatológicas", señala la iniciativa.

El proyecto busca hacer jurídicamente viable que, en las instituciones federales de Salud, eventualmente pueda tener la opción de emitir protocolos o lineamientos que faciliten que el personal médico pueda garantizar el derecho de las personas enfermas que se encuentran en situación terminal, a elegir o rechazar tratamientos o procedimientos médicos, con el propósito de que se prolongue su sufrimiento o dolor, teniendo como consecuencia una muerte digna.

La iniciativa también propone reformar el Código Penal Federal para establecer que no existirá responsabilidad penal para el personal de la salud que participe, directa o indirectamente, en los procedimientos de ortotanasia aplicados a enfermos en situación terminal.

En caso de aprobarse, la Secretaría de Salud tendrá 365 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir los protocolos a través de los cuales los centros hospitalarios federales, respetando los esquemas de creencias del personal de salud y las posibilidades presupuestales, gradualmente podrán empezar a prestar servicios de ortotanasia.

