Diputada trans de Morena defiende publicación de video sexual

Luego de que la diputada trans María Clemente García Moreno publicó en redes sociales un video sexual, usuarios de Twitter respaldaron y criticaron a la legisladora de Morena.

En respuesta a la diputada panista de la Ciudad de México, América Rangel, quien calificó el video como un "insulto mayúsculo", la diputada federal de Morena defendió su vida sexual.

"Es mi vida, es mi cuerpo", refirió la diputada.

Usuarios de redes indicaron que criticarían a la legisladora por su labor en la Cámara de Diputados, más no por el contenido libre de sus publicaciones en redes sociales.

Eduardo Iniesta, conductor de televisión, calificó como "un desacierto" la publicación del video de la diputada García Moreno: "Un servidor o servidora pública lo es TODO EL TIEMPO, no solo en horario laboral. Eso incluye sus redes sociales. La exhibición de sus prácticas sexuales no aportan nada a su gestión o representación social".

En respuesta a Iniesta, la legisladora morenista señaló que ella también ejerce el trabajo sexual.

Comité de Ética de San Lázaro investigará videos sexuales, dijo Ignacio Mier.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que las actitudes de la diputada de Morena, María Clemente García, serán investigadas por el Comité de Ética del recinto legislativo de San Lázaro.

Lo anterior luego de la polémica que la legisladora trans generó en redes sociales, tras compartir en su cuenta de Twitter, un video en el que aparece realizándole sexo oral a un hombre sin ningún tipo de censura.

"Lo vamos a atender conforme a lo que establece la ley de la Cámara de Diputados y también lo vamos a hacer conforme al código de ética, el caso lo vamos a turnar hoy mismo para que sea analizado, y derivado de eso, se pueda emitir una opinión con mayor certeza jurídica", expresó.