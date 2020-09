Diputadas arremeten contra presidenta de la CNDH; exigen su renuncia

Diputada federales de distintas bancadas arremetieron contra la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pues acusan una crisis al interior de este órgano autónomo, por su ausencia en la defensa de las víctimas, por no haber contado con los requisitos para estar en este cargo, por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijeron que si tiene dignidad que renuncie.

En una reunión virtual con Rosario Piedra Ibarra, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, aseguró que hay un desorden institucional en la CNDH y cuestionó que tenga que ser la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien resuelva un problema con diálogo un tema que tiene que resolver el propio órgano autónomo como es la ocupación de sus oficinas centrales en la capital del país.

Dijo que hay una crisis en la CNDH y también cuestionó el proceso por el que fue electa y acusó que no cumple con los requisitos para estar ahí y adelantó que hay una definición de un juez que pidió reponer el procedimiento.

La diputada federal sin partido, Ana Lucía Riojas, pidió que sean atendidas las madres de las víctimas que tienen ocupadas las oficinas de la CNDH y dijo que esta Comisión ha sido cómplice, les preocupa su cercanía con el presidente de la República y le exigió que ofrezca una disculpa pública a las madres de las víctimas que tienen sus oficinas y "sí tiene dignidad que renuncie".

Lucero Saldaña (PRI) también cuestionó el proceso viciado de origen por el cual fue electa y también criticó las renuncias de los integrantes del Consejo Consultivo y también de algunos nombramientos polémicos dentro de este propio organismo. Y dijo que las acciones que ha emprendido van en sentido contrario.

La panista, Bonnafoux Alcaraz Madeleine también hizo varios cuestionamientos a Rosario Piedra Ibarra, pero sobre todo dijo que los cortes de carne que se encontraron en sus oficinas y el almacenamiento de despensas.

En su intervención inicial Piedra Ibarra rechazó que la CNDH no esté trabajando e hizo un listado de todas las recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad que han emitido y dijo que su dependencia "es más que un edifico y no vamos a dejar de trabajar".

También legisladoras de la cuarta transformación salieron en defensa de Piedra Ibarra, la respaldaron y criticaron que las legisladoras que cuestionaron a la presidenta de la CNDH, no lo hayan hecho antes cuando fueron diputadas locales o federales o con el expresidente de este órgano autónomo, Raúl González.