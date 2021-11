Diputadas de oposición denuncian que Morena no quiere dar dinero a los artistas

Las diputadas María Leticia Chávez Pérez, de Movimiento Ciudadano; Paulina Aguado del PAN y Gabriela Sodi, del PRD, presentaron este viernes una reserva al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, para solicitar una ampliación de presupuesto para las casas de cultura y para los artistas. Además, fijaron su rechazo al monto asignado al Proyecto Chapultepec, de la Secretaría de Cultura, que es de más de 3 mil 800 millones de pesos. Sin embargo, fue desechada. "A los artistas les decimos: Morena no quiere darles dinero", dijo Sodi.

La legisladora panista dio lectura a la reserva y aseguró que se había realizado con base en las conversaciones que sostuvieron con 150 gestores culturales de todo el país.

"Estamos aquí porque 150 gestores culturales nos exigieron a nosotros hacer un rescate de las casas de cultura que se encuentran en nuestro país, son alrededor de 2 mil 121, y son las integradoras del tejido social y de la paz en nuestro país y Morena ha decidido no apoyar", indicó la panista.

La diputada, integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía, refirió que tuvieron que explicarles a los artistas y gestores que los visitaron de diferentes estados de la República que "no hay dinero porque así lo decidió Morena y sus aliados".

"¿Y por qué no hay dinero si hay un incremento tan grande en el presupuesto de Cultura? Porque ese presupuesto se lleva 3 mil 823 millones de pesos al proyecto de infraestructura totalmente negado en esta ciudad y que quedó marcado por las urnas y los votos. No queremos el Proyecto Chapultepec", dijo.

La legisladora añadió que la infraestructura para la interconexión del complejo cultural Bosque de Chapultepec, calzada flotante, Los Pinos, La cañada y el Puente de los Polvorines "se lleva el dinero de los artistas que están en situación verdaderamente emergente en este momento".

Finalmente, refirió: "Artistas, casas de cultura, les decimos: Morena no quiere darles el dinero".

El Presupuesto de Egresos de la Federación, que este jueves fue aprobado en lo general, contempla recursos para el sector Cultura, Ramo 48, por 15 mil millones de pesos. De este presupuesto, por segundo año consecutivo el 25% se destinará al proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, pues están programados para este proyecto recursos por poco más de tres mil 800 millones de pesos (3,823,590,000).