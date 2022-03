Diputado migrante evalúa denunciar a Morena ante Conapred

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El diputado migrante, Raúl Torres Guerrero, evalúa ingresar ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) una denuncia por hechos de discriminación en contra de Morena en la Ciudad de México, ya que fue insultado como "falso mexicano" durante la Sesión Ordinaria de este jueves.

Dicho calificativo fue tras presentar una propuesta para auxiliar a los mexicanos en Ucrania. "Mientras el PT y Morena se reúnen con el embajador de Rusia, demuestran que no les importa lo que pasa con los mexicanos, efectivamente en Rusia y no pueden salir, no les importa a ustedes Morena lo que pasa en otros países y cómo viven los mexicanos", indicó.

Dijo que Conapred solo emite recomendaciones para obligar a que ciertos actores políticos dejen de discriminar con palabras o mensajes en redes sociales o publicaciones en medios en contra de personas en general, "por lo que Morena merece una llamada de atención y respete la figura del legislador migrante".

Torres Guerrero explicó que desde la CDMX el tema internacional ya le quedó muy grande a la jefa de Gobierno. "Lamenté que Morena haya insultado a la figura de la Diputación Migrante como falso mexicano, yo soy mexicano y tengo conocimiento de los problemas extranjeros".