Diputado perredista preso intenta rendir protesta... ¡con carta!

El diputado federal electo del PRD, Rogelio Franco Castán, quien se encuentra preso en Veracruz, acusado de ultrajes a la autoridad a partir de una denuncia de su ex esposa de violencia intrafamiliar, intentó tomar protesta como integrante de la 65 Legislatura, a través de una carta que fue enviada al pleno de la Cámara de Diputados.

En la misiva que recibió el presidente de la Mesa Directiva de Decanos, Augusto Gómez Villanueva (PRI), y que leyó el secretario en turno, Leonel Godoy Rangel (Morena), Franco Castán solicita que se le tome la protesta de ley debido a que se encuentra injustamente privado de su libertad por las autoridades del gobierno de Veracruz.

Este domingo, en el marco de la Sesión Constitutiva de la 65 Legislatura y donde los diputados electos rindieron la protesta de ley, Franco Castán intentó hacer lo propio con una misiva que fue recibida a las 12:24 de este 29 de agosto.

"Le solicitó atentamente, con las facultades que le concede la Constitución dicte las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de mis derechos políticos.

PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL ENCARGO DE DIPUTADO A LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, SI ASÍ NO LO HAGO, QUE LA NACIÓN ME LO DEMANDE, ¡PROTESTO LO NECESARIO! Y en su caso espero ser compelido a ratificar el contenido de la presente", define en su misiva.

Agrega que: "El que suscribe, Rogelio Franco Castán, por este conducto rindo protesta como integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura, esto ante la imposibilidad material de hacerlo debido a encontrarme privado injustamente de mi libertad por las autoridades del gobierno del estado de Veracruz, a pesar de que opere en mi beneficio la presunción de inocencia y tengo a salvo mis derechos políticos tal como se manifiesta en la constancia de asignación de diputaciones electas y por el principio de representación proporcional suscrita por el presidente y secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que se adjunta a la presente en original".

Al finalizar la lectura, el presidente Augusto Gómez Villanueva, solamente se remitió a decir: "Enterado".