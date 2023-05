Diputado que llamó a "obradorizar" Poder Judicial alista iniciativa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, presentará este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa por la cual se pretende expedir la "Ley para Proteger las Obras Estratégicas del Estado mexicano".

La propuesta señala que se busca "hacer frente a la estrategia de la oligarquía mexicana que pretende detener el desarrollo nacional".

En su iniciativa, el diputado Robles refiere que el sur se está beneficiando de las obras que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza.

"Ejemplo de ello es Tabasco, el cual es uno de los estados de la República mexicana que más crecimiento presenta con un 10.6 % algo nunca visto desde 1981", señala en el documento.

A decir del diputado Robles, el crecimiento de Tabasco como el de otros estados del sur de México "clarifica el clasismo y racismo que hubo durante los gobiernos de derecha del PRI y del PAN, que lo cristalizaban manteniendo a esta región del país en el olvido y la pobreza".

El Tren Maya, agregó, también busca desarrollar a México, pues países como Estados Unidos, Europa y China han basado su progreso nacional en las vías férreas, mientras que la refinería de dos bocas, se mantiene en consonancia con el crecimiento internacional "porque en el mundo se están construyendo al menos 80 refinerías".

El diputado de Morena crítico que la oposición ha intentado frenar las obras mediante recursos judiciales: "Por ello urge proteger las obras que ha emprendido el Presidente en el sur para crear infraestructura que beneficie al pueblo de México, infraestructura de la cual carece esa región del país y que es necesaria para detonar el desarrollo, progreso y bienestar de la gente del sur".

El legislador consideró que "la transformación de México no debe detenerse", motivo por el que se debe buscar por todos los medios, mantener la construcción de infraestructura.

Aseveró que "es éticamente reprobable que la oligarquía utilice a las instituciones del Estado como el Inai y la SCJN para continuar sometiendo a las clases más desfavorecidas y desprotegidas del país, eso no lo vamos a permitir. Estamos con los más pobres y queremos que las comunidades más pauperizadas progresen, es en este tenor que se pone sobre la palestra la presente iniciativa".

Vamos a obradorizar al Poder Judicial, dice diputado de Morena

Alejandro Robles acusó en días pasados en la Comisión Permanente del Congreso que el Poder Judicial está al servicio de la delincuencia organizada y mencionó que la Corte "obedece intereses bastardos; carente de legitimidad".

"Tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras, para que tengan que dar la cara al pueblo de México (...) Y si no les gusta, iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la constitución humanista que México requiere, del siglo XXI.

"Vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía", expresó Robles al acusar una derecha "llena de mafias".