Diputados aprueban 15 mmp a Cultura

Sin cambio alguno y sin ninguna revisión ni apertura a la discusión de las cerca de dos mil reservas que había, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del domingo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para el sector Cultura, Ramo 48, por 15 mil millones de pesos (15, 028, 490, 017) -mil millones de pesos más que en 2021-, tal como fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 8 de septiembre.

Así como fue aprobado, sin cambios, Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura mantendrá el 25% del presupuesto destinado a la Secretaría de Cultura federal, lo que representa 3 mil 800 millones de pesos (3, 823, 590, 000). En tanto que la Dirección General de Vinculación Cultural, que tiene a su cargo Cultura Comunitaria, "programa estrella" de esta administración, tendrá recursos por 304.1 millones de pesos, es decir, un incremento importante luego de que en este 2021 dicha dirección había sufrido recorte de recursos de menos de 100 millones de pesos.

No hubo discusión del presupuesto a Cultura por parte de los diputados, ni en lo general ni en lo particular. No dieron apertura a las cerca de dos mil reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, y la única reserva que logró subir al pleno el pasado viernes, de parte de las diputadas María Leticia Chávez Pérez de Movimiento Ciudadano, Paulina Aguado del PAN, y Gabriela Sodi del PRD para solicitar una ampliación de presupuesto para cultura y destinarla a apoyos a creadores, y para reasignar recursos de Proyecto Chapultepec a las 2 mil 121 casas de cultura que hay en México, fue desechada.

Las diputadas presentaron el viernes la reserva al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para solicitar una ampliación de presupuesto para las casas de Cultura y para los artistas y fijaron su rechazo al monto asignado al proyecto Chapultepec de la Secretaría de Cultura; sin embargo, su reserva fue desechada. Gabriela Sodi, afirmó ese día: "A los artistas se los decimos: Morena no quiere darles dinero".

Lo que pudieron dejar en claro es que no quieren el Proyecto de Chapultepec: "la infraestructura para la interconexión del complejo cultural Bosque de Chapultepec, calzada flotante y Los Pinos, la Cañada y el Puente de los Polvorines se lleva el dinero de los artistas que están en situación verdaderamente emergente", dijo Sodi.

En tanto que el presupuesto destinado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Cámara de Diputados también lo pasaron sin cambios y queda tal cual como fue propuesto: tendrá 29 mil 564 millones 150 mil 670 pesos, lo que representa 3 mil millones más que lo asignado en el presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, cuando tuvo 26 mil 573 millones 104 mil 028 pesos, esto dentro del Ramo 38.