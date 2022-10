Diputados aprueban reforma para fortalecer Fondo de Estabilización

A-AA+

Por mayoría, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

Con 27 votos a favor de Morena, PT y el Verde Ecologista, se admitió la iniciativa enviada por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre con el paquete económico del 2023.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra por no haber admitido la propuesta del blanquiazul para incluir también al fondo de estabilización de los estados y municipios.

La iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) fue remitida a la mesa directiva y posteriormente será presentada ante el Pleno para su discusión, análisis y eventual aprobación.

Se plantea que el FEIP se pueda seguir alimentando no sólo de ingresos excedentes petroleros sino también con recursos derivados de ahorros en el costo financiero de la deuda.

También llenarlo con otras aportaciones que pudieran ser activos financieros, algo que actualmente las reglas vigentes del Fondo de ahorro no permiten.

Al cierre del primer semestre del 2022, el FEIP contaba con recursos por un total de 24 mil 986 millones de pesos, pero en sus mejores años llegó a tener casi 280 mil millones de pesos.

En votación económica se rechazó la propuesta del panista Héctor Saúl Tellez, quien consideró necesario que se tomara en cuenta también el Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF).

Consideró que la iniciativa del Ejecutivo está incompleta porque el FEIP no es el único que da certeza, como el creado para las entidades federativas.

"Esta iniciativa se debe complementar para que sea mucho más robusta", esgrimió.

El priista, José Francisco Yunes Zorrilla, estableció que si bien nadie puede estar en contra de fortalecer los fondos de estabilización y de la responsabilidad hacendaria, existen dudas sobre el uso de los recursos; también respaldó al PAN para no excluir al FEIEF.

"Sí nos interesa, pero que no se usen de manera discrecional, es una duda razonable que se puede despejar", ponderó.

Además, acusó que se están sobreestimando las principales variables contenidas en los Criterios Generales de Política Económica para el 2023, que podrían no cumplirse y afectar a los ingresos.

Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano, afirmó que lo importante es legislar sin importar quien estará en el gobierno y en la oposición, pero no es lo mismo celebrar el ahorro que el subejercicio del gasto por la falta de eficiencia.

También respaldó la propuesta del PAN por lo que pidió ampliar la discusión. Al igual que el PRI, dudó de la solidez de los supuestos en materia económica y de los ingresos planteados en el paquete económico para el 2023.