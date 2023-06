Diputados avalarán paquete económico sin inflación: Mier

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal Ignacio Mier Velazco se reunió con líderes y empresarios locales y nacionales, a quienes aseguró que las y los mexicanos tendrán un Paquete Económico para 2024 sin aumento de impuestos, sin deuda ni inflación y que mantendrá los programas sociales.

"Espero que mis compañeras y mis compañeros de la coalición y de Morena me hagan caso y que tenga yo todavía la fuerza política, la ascendencia moral y su comprensión para lograr que tejamos un Paquete Económico que no considere incremento en ninguno de los impuestos, en ninguno de los servicios públicos que ofrece el estado, la generación de ningún nuevo impuesto y que se garantice el incremento a los programas sociales", expresó.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que "la economía de México vive la estabilidad que no vivió en los últimos 25 años" y agregó que "la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció que el país va por el camino correcto".

Puntualizó que la inflación está por debajo de lo que pronosticó el Banco de México y no se ha "tenido que recurrir al financiamiento artificial o plástico para el desarrollo de toda la política social y de la política de inversión pública que tiene el estado mexicano".

De esta manera, Mier Velazco sostuvo que al mantener los indicadores macroeconómicos no se deprime el consumo y "si existe consumo en las comunidades, en los pequeños pueblos, en las ciudades, si la gente tiene recursos y no se deprime el consumo, la economía sale adelante".

La discusión del Presupuesto 2024 comenzará al inicio de la 65 legislatura, que retomará sesiones ordinarias en el mes de septiembre.