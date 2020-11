Diputados bailan en Tik Tok y generan gran polémica

La diputada Nayeli Salvatori del Partido Encuentro Social (PES), de nueva cuenta generó gran controversia en redes sociales al subir un video para Tik Tok en el que aparece, junto con otros diputados de su bancada y de Morena, bailando en la explanada principal de la Cámara de Diputados.

En el video de 14 segundos, se explica que fue realizado mientras había receso en San Lázaro.

La primera en aparecer es la propia Salvatori, le sigue el diputado Iván Pérez Negrón (Morena); luego María del Carmen Cabrera (PES); también Ignacio Campos Equihua (Morena); Claudia Báez (PES), Francisco Saldívar (PES) y Carolina García (PES).

Este jueves, en el pleno de la Cámara Baja se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2021 en la que ordena al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que deposite en la Tesorería de la Federación, antes del 1 de abril de 2021, 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud, que sirve para tratar enfermedades catastróficas como cáncer y VIH-sida, entre otras.

Incluso, el diputado Iván Pérez Negrón fue quien propuso reformar la Ley General de Salud para que la Federación pudiera disponer de éstos 33 mil millones de pesos, que según los legisladores de la 4T, serán para la vacuna de Covid-19 y gastos de salud, pero no fueron etiquetados así.

Por esto, Salvatori fue criticada por usuarios de Twitter con comentarios como el de Leo Rodríguez quien dijo: "¿En manos de quién estamos? No les pido que estén amargadillos, pero ustedes son quienes administran al país". Mario López quien indicó: "Que pena de verdad, para todo existe un lugar y un momento. Seriedad por favor". Otro usuario subrayó: "Si así fueran para trabajar CON sus distritos... Solo están para eso y levantar la mano cuando se los ordenan en Morena y López, no sus representados. Ojalá y sus seguidores se den cuenta...".

Conoce a tus Diputados y Diputadas mientras estamos en receso.

Política más cercana, más humana. pic.twitter.com/syEGfjdCba — Nay Salvatori (@Naysalvatori) November 6, 2020