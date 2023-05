Diputados "bajan" comparecencia del director del Insabi

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La Junta Directiva de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, acordó posponer la comparecencia del director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, que se llevaría a cabo el próximo miércoles 17 de mayo.

Fuentes allegadas a EL UNIVERSAL confirmaron la decisión, y en su lugar, citarán al titular del IMSS-Bienestar para que se presente en una reunión posterior de la Comisión, y explique cuál será el proceso de transición de las facultades y obligaciones del extinto instituto, al nuevo organismo público descentralizado.

El pasado 4 de mayo, el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Salud, afirmó que Juan Ferrer, comparecería para entregar el informe que mandata la ley, sobre la gestión de los tres años que existió, ya que en ese periodo no presentó ningún resultado a la Cámara Baja.

Sin embargo, hoy, los legisladores refirieron que la comparecencia del titular del Insabi está fuera de tiempo, y afirmaron que es más importante recibir un informe del nuevo modelo de atención que implementará el IMSS-Bienestar; por lo que reagendarán la reunión con Ferrer Aguilar.

La diputada Margarita García (PT) fue quien sugirió invitar al titular del IMSS-Bienestar para que informe los mecanismos que implementará para lograr la transición de los servicios que brindaba el Insabi.

Por su parte, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) dijo que invitar a Juan Ferrer, titular del Instituto que va a desparecer es un despropósito y una falta de respeto para los diputados, cuando "estando en funciones reales nunca quiso conversar con nosotros".

El diputado Xavier González Zirión (PRI) señaló que la comparecencia está fuera de tiempo, ya que el Instituto de Salud para el Bienestar está completamente desaparecido.

En su turno, el diputado Ector Jaime Ramírez también desestimó un informe a destiempo del funcionario. "No sabemos si es para dialogar o hacer la autopsia; no ha entregado sus informes que desde enero debió entregar, y no es momento de tener la reunión cuando ya va a desaparecer".