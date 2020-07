Diputados cancelan sesión donde desaparecerían 5 fideicomisos

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados canceló su reunión ordinaria de este miércoles, donde aprobaría el dictamen para la eliminación de sólo 5 fideicomisos de los 44 que programó Morena en una iniciativa de Dolores Padierna y Mario Delgado.

En un oficio Neira Alvarado, secretaria técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, informó que por instrucciones del presidente, Erasmo González, se suspende su sesión hasta nuevo aviso.

Esta mañana de miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se quedará tranquilo, "nada de que toma tu chupón", sino que insistirá en que se eliminen todos los fideicomisos que existen.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que la tarde del 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, en el festejo de su toma de posesión, se comprometió a eliminar todos los fideicomisos porque, acusó, no hay transparencia.

"En el caso de los fideicomisos, unos intereses. Hay como 200 fideicomisos y apenas (los diputados) van a cancelar cinco, y piensan que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo, 'toma tú chupón'.

"¡Nooo! Yo en el Zócalo, el día que tomé posesión hice 100 compromisos y uno es el de eliminar los fideicomisos porque no hay transparencia en el manejo de los fondos, y no significa dejar sin apoyo a la gente; al contrario, es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa. Estamos hablando de cientos de fideicomisos", dijo.

Por eso, en la Cámara de Diputados y previo al tercer periodo extraordinario y donde está agendado este tema en el pleno, se conoce la versión de que Morena busca ampliar el número de fideicomisos que van a desaparecer.

Este martes, en aras de un acuerdo con los demás grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, Morena aceptó no extinguir 44 fideicomisos que tenía en la mira, sino en un primer paquete sólo 5, para generar una bolsa de 16 mil millones de pesos que permitan al gobierno enfrentar la pandemia de Covid-19.

Pese a que se salvaron –por ahora- 39 fideicomisos, la bancada de Morena informó que seguirán negociaciones y además el gobierno federal enviará una nueva iniciativa de reformas para extinguir otro paquete de fideicomisos.