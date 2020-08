Diputados de Morena deberán aislarse por visita a Suárez del Real

Además de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cinco diputados locales de Morena también deberán aislarse por lo menos cinco días, hasta que tengan el resultado de la prueba del Covid-19, dado que visitaron al secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien dio positivo a coronavirus.

Luego que el encargado de la política interior de la Ciudad de México, anunció que es positivo asintomático del virus, de inmediato procedieron a realizarse las pruebas correspondientes: María de Lourdes Paz, Guadalupe Chavira de la Rosa, Nazario Norberto Sánchez, Alberto Martínez Urincho, José Luis Rodríguez Díaz de León y María Guadalupe Morales Rubio.

Y aunque por el momento ninguno de esos legisladores muestra algún síntoma del Covid-19, en todos estos representantes populares, asesores y personas que estuvieron cerca de ellos, hay preocupación, dado que el pasado martes se reunieron con Suárez del Real en sus oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Sin que por ahora ninguno de los morenistas haya hecho pública su situación, gente cercana reveló que ya se realizaron las pruebas sanitarias, aunque mientras queda establecido si están o no contagiados, decidieron aislarse por lo menos los próximos cinco días.

Aunque aclararon que esto no será motivo para continuar su trabajo desde el lugar donde estarán aislados, por lo que dan por hecho que, en el caso de José Luis Rodríguez, como vicecoordinador de Morena, tendrá que participar en la Conferencia Legislativa y, de llevarse a cabo, en reuniones con la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Mientras que Chavira de la Rosa, es integrante de la Comisión Permanente, por lo que no existe problema por enlazarse en la reunión virtual de este miércoles.