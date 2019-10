Diputados de Morena presentan iniciativa para legalizar la marihuana

Dos diputados federales más de Morena, Luis Fernando Salazar e Hirepan Maya, presentaron otra nueva iniciativa para legalizar el consumo de la marihuana y fijar el pago de impuestos por la venta de la cannabis y sus derivados.

En conferencia de prensa, los legisladores rechazaron que se esté impulsando el consumo de la marihuana, y esta iniciativa obedece a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó legislar en la materia después de los amparos solicitados por distintas personas.

Luis Fernando Salazar dijo que su proyecto complementa la iniciativa que presentó su coordinador parlamentario, Mario Delgado.

"Tiene que haber un punto medio, un equilibrio, donde el ciudadano le convenga adquirir este producto a través de un organismo que controle el Estado, que es del que habla la iniciativa del compañero Mario Delgado, pero al mismo tiempo que no sea tan elevado el impuesto, porque entonces la ciudadanía consumidora va a preferir irse al mercado negro y no vamos a terminar de resolver el problema", afirmó Salazar.

Este martes, Mario Delgado Carrillo presentó una iniciativa para crear un mercado legal para la compra, venta y distribución de la marihuana con la creación de una empresa pública, totalmente del Estado, denominada Cannsalud. Ya sobre su iniciativa, Luis Fernando Salazar explicó que esta regulación abonaría a la no criminalización de los consumidores, a evitar su venta de forma ilícita y desincentivaría el consumo en la población más joven a partir del factor precio.

También se plantea modificar la Ley de los Impuestos Generales a Importaciones y Exportaciones para modificar las fracciones arancelarias que mantienen prohibida la entrada y la salida de cannabis al país.

El diputado expuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que, derivado del cobro de impuesto de la venta de marihuana y sus productos, recaudaría alrededor de 18 mil millones de pesos anuales. "Este dinero puede destinarse a programas de prevención y educación; a nuestro sistema de salud; a prevenir riesgos y daños; y al desarrollo económico de las comunidades azotadas por el crimen organizado", apuntó.

Salazar Fernández añadió que esta reforma también busca implementar sanciones más graves o altas a quienes vendan marihuana a menores de edad.

El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció por la legalización total de todas las drogas, "duras" y blandas, es decir, no sólo cannabis, sino cocaína o heroína. "El tema de temas (es) legalizar todas las drogas, no sólo las blandas sino las duras en el país, yo creo que debemos abrir un debate, que sería insuficiente legalizar la mariguana y creo que deberíamos abrir un debate público para legalizar todo tipo de droga en el país", dijo el legislador.

Reconoció que esa discusión es necesaria, por las fuertes implicaciones de una medida de esa naturaleza, "me preocupan las drogas duras pero me queda claro que sería insuficiente legalizar la marihuana y las drogas blandas".

Reconoció que incluso en términos de recaudación la legalización de todo tipo de droga podría ampliar la recaudación pues "tendría impuestos muy altos quizá" pero "no podríamos pensar qué bueno que vamos a recaudar más, si tenemos el riesgo de problemas graves de salud. Pero esos riesgos ya están, los problemas ya están el consumo ya está, la violencia es terrible y está ligada a la droga" y es por eso que deben analizarse todas las aristas del problema.