Diputados de oposición se confrontan con morenistas por García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD y MC, se confrontaron con las y los legisladores de Morena, PT y PVEM, por el caso García Luna.

Mientras los primeros minimizaron las declaraciones de los testigos, bajo el argumento de que las afirmaciones de delincuentes no valen, los segundos aseguraron que el exsecretario de Seguridad Pública es un criminal, así como el expresidente Felipe Calderón.

Jorge Triana, del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que "los testigos que utiliza Morena para respaldar sus acusaciones, todos son delincuentes que en su momento fueron perseguidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa".

Señaló que con Calderón Hinojosa había 11 estados penetrados por los cárteles de la droga, mientras que hoy son 29; que antes había 6 millones 600 mil delitos en un sexenio entero, al tiempo que hoy en lo que va de este gobierno van 8 millones; y que a estas alturas, en lo que llevaba el gobierno de Felipe Calderón iban 60 mil homicidios dolosos, mientras que hoy van 140 mil homicidios dolosos; "récord mundial, gracias a su fallida estrategia de abrazos no balazos".

Agregó que en la administración de García Luna participaron el hoy secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en la masacre de Allende, y el General Rodríguez Bucio, recientemente nombrado subsecretario de Seguridad, en el Cisen en tiempos de García Luna.

Por su parte, Elizabeth Pérez Valdés, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó que Morena y sus aliados de debatir temas a modo en el pleno, "por conveniencia", pero no se tratan temas importantes para el país, como el desplazamiento interno, la inseguridad y los miles de homicidios registrados en el país por la violencia.

Señaló que si se quiere hablar de narcotráfico, el partido en el poder debería aceptar que, por lo menos, dos gubernaturas "fueron ganadas a través de la intromisión de ese poder fáctico, y es reconocido por los tribunales".

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), refirió que el expresidente Felipe Calderón debería ir a Nueva York a defender a García Luna, a quien acusó de tener 600 millones de dólares que no puede justificar con un salario honesto. Y cuestionó que Calderón lleve un mes fuera del país, "en Indonesia, ¿tendrá un poco de temor?".

Jorge Álvarez Máynez cuestionó a los morenistas por "creer todo lo que dicen" personajes como "El Rey" Jesús Zambada, "mientras que todas las sesiones acusan a Margarita Zavala de cosas que supuestamente hizo su esposo y que ella sabía".

"Lo hacen mientras ustedes tienen alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal, no hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita, ya basta de calumniarla, ya basta de esa cobardía", pidió el emecista.

El priista José Guadalupe Fletes, calificó de "lamentable" "que la tribuna se utilice para tema polémicos como juicios e investigaciones que a las y los mexicanos nada les aporta o suma para mitigar la serie de necesidades y problemas que les aqueja en la actualidad".

Finalmente, Leonel Godoy, de Morena, aseveró que Genaro García Luna es un criminal, y exigió a las y los legisladores de oposición dejar de cuestionar las declaraciones de los testigos.

"Nos cuestionan que los testigos que se están presentando son narcotraficantes, pues claro, ni modo que estuviera un cardenal, un obispo o un intelectual, estaban los delincuentes haciendo acuerdos y eso es lo que se está ventilando en este momento en los Estados Unidos", sentenció.