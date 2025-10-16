Diputados de Veracruz se solidarizan con damnificados y donan salario

XALAPA, Ver. (EL UNIVERSAL).- Los diputados locales de Veracruz acordaron donar un mes de su salario para destinarlo a los damnificados de las lluvias e inundaciones del norte del estado.

Los coordinadores de los Grupos Legislativos de Morena, PVEM, PAN y Mixto Veracruz nos Une destinarán los recursos de los 50 diputados para brindar insumos básicos a las personas afectadas por las inundaciones, tales como comida, medicamentos y artículos de primera necesidad.

Fue a través del Pleno de la LXVII Legislatura como se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el cual se formalizó la donación de un mes de salario de cada diputada y diputado.

"Donar un mes del mismo, por cada diputada y diputado integrante de esta legislatura, generaría fondos para apoyar a las personas afectadas", señaló el acuerdo.

Los diputados consideraron que en tanto no se garantice el acceso continuado e ininterrumpido a dichos bienes, es imposible pensar en restaurar el orden y la vida normal de las y los veracruzanos que hoy ven sus vidas profundamente alteradas.

"La función pública debe estar al servicio de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema, para así garantizar que el apoyo correspondiente llegue de forma oportuna y transparente, con el impacto positivo que la ciudadanía espera de sus representantes", señalaron.

Las fuertes lluvias y desbordamiento a de todos dejaron 40 municipios afectados, así como 46 comunidades incomunicadas en 6 municipios.

Además se reportaron 30 personas fallecidas y 18 no localizadas, la mayoría de ellos en el municipio de Poza Rica y Alamo.