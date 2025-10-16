logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Fotogalería

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Diputados de Veracruz se solidarizan con damnificados y donan salario

La solidaridad de los diputados veracruzanos se hace presente en medio de la tragedia

Por El Universal

Octubre 16, 2025 02:25 p.m.
A
Diputados de Veracruz se solidarizan con damnificados y donan salario

XALAPA, Ver. (EL UNIVERSAL).- Los diputados locales de Veracruz acordaron donar un mes de su salario para destinarlo a los damnificados de las lluvias e inundaciones del norte del estado.

Los coordinadores de los Grupos Legislativos de Morena, PVEM, PAN y Mixto Veracruz nos Une destinarán los recursos de los 50 diputados para brindar insumos básicos a las personas afectadas por las inundaciones, tales como comida, medicamentos y artículos de primera necesidad.

Fue a través del Pleno de la LXVII Legislatura como se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el cual se formalizó la donación de un mes de salario de cada diputada y diputado.

"Donar un mes del mismo, por cada diputada y diputado integrante de esta legislatura, generaría fondos para apoyar a las personas afectadas", señaló el acuerdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los diputados consideraron que en tanto no se garantice el acceso continuado e ininterrumpido a dichos bienes, es imposible pensar en restaurar el orden y la vida normal de las y los veracruzanos que hoy ven sus vidas profundamente alteradas.

"La función pública debe estar al servicio de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema, para así garantizar que el apoyo correspondiente llegue de forma oportuna y transparente, con el impacto positivo que la ciudadanía espera de sus representantes", señalaron.

Las fuertes lluvias y desbordamiento a de todos dejaron 40 municipios afectados, así como 46 comunidades incomunicadas en 6 municipios.

Además se reportaron 30 personas fallecidas y 18 no localizadas, la mayoría de ellos en el municipio de Poza Rica y Alamo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputados de Veracruz se solidarizan con damnificados y donan salario
Diputados de Veracruz se solidarizan con damnificados y donan salario

Diputados de Veracruz se solidarizan con damnificados y donan salario

SLP

El Universal

La solidaridad de los diputados veracruzanos se hace presente en medio de la tragedia

Zaldívar ve campaña de desinformación contra Ley de Amparo ¿Qué dice?
Zaldívar ve campaña de desinformación contra Ley de Amparo ¿Qué dice?

Zaldívar ve campaña de desinformación contra Ley de Amparo ¿Qué dice?

SLP

El Universal

Esto, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum

SCJN: rechaza reducción de condena al feminicida de Jessica en Morelia
SCJN: rechaza reducción de condena al feminicida de Jessica en Morelia

SCJN: rechaza reducción de condena al feminicida de Jessica en Morelia

SLP

El Universal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza reducir la condena al feminicida de Jessica González en Morelia, sentando un precedente en la lucha contra la impunidad y la violencia de género.

Vecinos de Poza Rica ruegan por ayuda para limpiar el lodo
Vecinos de Poza Rica ruegan por ayuda para limpiar el lodo

Vecinos de Poza Rica ruegan por ayuda para limpiar el lodo

SLP

El Universal

La situación en Poza Rica se agrava mientras vecinos afectados por la inundación claman por ayuda. Solidaridad y desesperación en medio del lodo.