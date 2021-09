Diputados del PAN exigen auditar el programa "La Escuela es Nuestra"

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditar el programa "La Escuela es Nuestra", a fin de que la ciudadanía conozca cómo se han ejercido los recursos destinados a la rehabilitación y mantenimiento de escuelas públicas de nivel básico.

A través de un Punto de Acuerdo, el legislador recordó que durante más de un año se suspendieron las clases en las escuelas públicas por la pandemia de Covid-19; sin embargo, en el reciente regreso presencial a clases se detectaron cientos de planteles vandalizados y con infraestructura precaria, por lo que no se explica en qué se canalizaron los recursos de este programa.

"El Programa La Escuela es Nuestra que lleva a cabo la SEP ha resultado un programa más con falta de transparencia, con métodos que nos brinden certeza y seguridad sobre el manejo de los recursos, es por eso que vamos a promover desde el PAN un Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación haga una auditoría exhaustiva del programa durante los últimos tres años", señaló.

Téllez Hernández puntualizó que, al segundo trimestre de 2021, La Escuela es Nuestra ha ejercido 83% del total de su presupuesto que asciende a casi 10 mil 121 millones de pesos; sin embargo, en este regreso a clases presenciales se ha detectado que las condiciones de los planteles no son óptimas porque durante la pandemia no se les brindó ningún tipo de mantenimiento.

Agregó que de acuerdo a datos contenidos en el Primer Informe de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas elaborado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 48 mil 667 escuelas requieren reparaciones de infraestructura y más de 31 mil planteles no cuentan con agua potable. También existen escuelas con necesidades de tipo hidráulico, de electricidad y sanitarias, principalmente en los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Guerrero.

"Entre 2010 y 2021, el gasto público en infraestructura educativa ha caído, en promedio, 21.6% real cada año. Tan sólo en 2021, el presupuesto asignado a este propósito asciende a 240 millones de pesos, lo que resulta 79.1% menor en términos reales, comparado con el gasto ejercido en 2020", explicó Téllez Hernández.

El diputado panista recordó que La Escuela es Nuestra fue creado para sustituir las funciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), y que hoy los recursos se otorgan a una sociedad de padres de familia, sin embargo, "es necesario que especialistas analicen el mantenimiento y la construcción de una escuela, y no una sociedad de padres de familia, con lo que aumenta el riesgo de accidentes fatales en las escuelas".

Finalmente, el Punto de Acuerdo solicita a la Secretaría de la Función Pública una auditoría interna detallada al programa "La Escuela es Nuestra" y exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, un informe detallado acerca del programa; y que las reglas de operación del mismo cuenten con más y mejores herramientas de fiscalización y transparencia.