Diputados del PRD exigen a AMLO replantear política migratoria

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió al gobierno Federal garantizar el interés superior de niñas y niños migrantes que cruzan el territorio nacional para tratar de llegar a los Estados Unidos.

En ese sentido, la líder parlamentaria hizo un llamado al gobierno de López Obrador "a replantear la política migratoria, pues el enfoque de contención policiaca que se mantiene con el objetivo de frenar las caravanas de migrantes para atender las exigencias de Estados Unidos, es evidente que no ha funcionado, pero está provocando graves violaciones a los derechos humanos".

En un comunicado, la coordinadora del sol azteca en San Lázaro, Verónica Juárez Piña aseguró que Estados Unidos ha arrestado a más de 11 mil menores migrantes no acompañados del 28 de febrero al 20 de marzo. En tanto que de enero a marzo el INM detuvo a 3 mil 438 menores, que viajaban solos o en compañía de adultos o su familia.

La diputada federal alertó que las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INE) están rebasadas en varios estados de la República, en virtud de la gran cantidad de infantes que allí se encuentran, por lo que ha recurrido a otros espacios para albergarlos.

Recordó que en este momento hay una grave crisis tanto en Estados Unidos como en México, por la gran cantidad de infantes y adolescentes que han sido detenidos.

"Esto ha generado una gran crisis porque las niñas, niños y adolescentes migrantes enfrentan graves riesgos al transitar por rutas cada vez más peligrosas, por las agresiones del crimen organizado o porque son usados por adultos con la idea errónea que no serán deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos sin van acompañados de menores", denunció.

"Las imágenes de que fuimos testigos donde un grupo de personas arroja a territorio estadounidense a dos menores, de 3 y 5 años, desde lo alto del muro que divide la frontera de México y Estados, es alarmante", puntualizó.

En este contexto, hizo un llamado al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a cumplir de manera efectiva con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; que establece medidas especiales de protección que deben tomar las autoridades para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

Así como los tratados internacionales que México ha firmado encaminados a garantizar el interés superior de la infancia.