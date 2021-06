Diputados del PRI exigen que "no se malbarate" el avión presidencial

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación por el riesgo de que se malbarate el avión presidencial "José María Morelos y Pavón", que, a más de dos años de su enajenación, no han logrado vender y se mantiene sin uso.

A través de un comunicado, las y los legisladores recordaron que así ocurrió con el otro avión que transportó a los mandatarios mexicanos durante 26 años, el "Presidente Benito Juárez", el cual se remató en 65 millones de pesos, con datos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el pasado 11 de junio.

A través de un punto de acuerdo, las y los diputados priístas exigieron transparentar los gastos de mantenimiento y operación del TP-01 "José María Morelos y Pavón" y el costo real de la organización de la "rifa" de la Lotería Nacional.

Recordaron que la venta del presidencial fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien entonces dijo tener posibles compradores y aseguró que la oferta era exitosa y gozaba de fama internacional, pues incluía 35 aeronaves de la flotilla del Gobierno federal.

"En noviembre de 2018, la aeronave presidencial fue enviada a Victorville California, Estados Unidos, para ser resguardada hasta concretar la venta, ello implicó desembolsar mensualmente poco más de 33 millones de pesos por estacionarlo en ese recinto", lamentaron.

Tras la fallida venta, dijeron, el presidente anuncio? un nuevo plan para deshacerse del avión, una rifa, que realizo? el 15 de septiembre siguiente y con base en datos del propio Gobierno federal, recaudo? un mil 823 millones 676 mil 500 pesos; vendieron el 78 por ciento de los boletos del sorteo, el costo de realización y pago de premios fue por la cantidad de mil 272 millones 727 mil 260 pesos.

Sin embargo, "los gastos de organización de la rifa aún no están claros, persiste la duda si consiguieron recuperar los gastos erogados por el mantenimiento de la aeronave presidencial o, por el contrario, constituyen un nuevo desembolso en el mantenimiento de un avión que no se utiliza con la finalidad para la que fue adquirido".

Los diputados insistieron en que "las cifras no cuadran" por lo que es necesario conocer cuánto cuesta a los mexicanos mantener el avión varado.

"Saber cuánto pagamos y obtuvimos con la rifa, sobre todo, cuando Lotenal informó que gastó en la organización del sorteo 121 millones de pesos, pero meses después se desdijo para informar que la rifa costó 286 millones de pesos; es decir, 165 millones de pesos más a lo originalmente declarado; gastos que presuntamente corresponden a la impresión de boletos, pago de impuestos, comisiones y pago a vendedores", señala el punto de acuerdo.