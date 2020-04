Diputados del PRI, PAN y PRD proponen medidas para enfrentar crisis

A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su plan para enfrentar la crisis económica que dejará el coronavirus, los coordinadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y del PRI, René Juárez Cisneros, además de la diputada perredista Mónica Almeida, demandaron salvar la economía, las empresas, y con ello el empleo de los trabajadores mexicanos.

Romero Hicks y Juárez Cisneros repudiaron lo dicho por el mandatario respecto a que se abre una oportunidad y le viene "como anillo al dedo".

"Que quede claro: esta crisis de coronavirus no ha venido como anillo al dedo y debemos impedir que se convierta en soga al cuello", estableció Romero Hicks.

Juárez Cisneros (PRI) advirtió, "celebrar la desgracia que vivimos las y los mexicanos por la crisis del coronavirus es irracional, insensible y egoísta".

En un video, el panista Juan Carlos Romero Hick dijo, "tenemos una epidemia de falta de liderazgo personal e institucional" por lo que se tiene una gran expectativa por el anuncio de hoy.

"Sugerimos el abandono de las obras suntuarias que son inviables, aeropuerto, refinería, Tren Maya y apoyo a la micro y mediana empresa, incentivos fiscales, diferimiento en los pagos de IMSS, Infonavit, suspensión y diferimiento en los pagos de agua y electricidad y una gran inversión público y privada".

Romero Hicks también vio inaplazable revisar a fondo el Plan Nacional de Desarrollo publicado el pasado 15 de julio, e hizo un llamado para que a partir de esta realidad, se haga un replanteamiento y establecer una política económica realista.

El plan panista consiste en apoyo inmediato a las micro, pequeñas y mediana empresas, a través de créditos y financiamientos pagaderos a dos años con el compromiso de no realizar despidos, y apoyar con microcréditos; incentivos fiscales y para el pago de las cuotas obrero-patronales del IMSS y el Infonavit, para el pago de créditos hipotecarios del trabajador que perdió su empleo por la crisis, así como en el alquiler de locales para las MiPyMES.

Para los trabajadores, un seguro emergente de desempleo mediante un apoyo económico que respalde a quienes pierden su fuente de ingreso por la pandemia, sin importar si pertenecen al sector formal o informal de la economía y suspender por tres meses el pago de los derechos del servicio de agua y energía eléctrica.

Por su lado, también en video subido en su cuenta de Twitter Juárez, coordinador de la bancada del PRI ofreció al gobierno "nosotros estamos para apoyarlo".

Expuso cuatro acciones para aliviar los estragos de la pandemia: destinar recursos suficientes al sector salud para equipo, medicinas y para proteger a médicos y enfermeras; apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que sobrevivan y garantizar los empleos.

Además aplicar un programa de apoyo a trabajadores informales (vendedores ambulantes, taxistas, albañiles que han dejado de percibir recursos) y garantizar abasto de productos de la canasta básica.

Respecto al PRD, Almeida López demandó al gobierno solidaridad con micro y medianas empresas con condonación de 50% del impuesto sobre la renta (ISR) "en el ejercicio fiscal 2019, sobre los ingresos totales calculados, a los contribuyentes en ingresos por salarios y prestación de servicio personal subordinado".

El mismo beneficio pidió para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales y del régimen de incorporación fiscal, cuyos ingresos anuales no excedan del límite 249 mil 243 pesos que son el sector más afectado por esta pandemia.

A eso se sumaría una prórroga de 60 días naturales posteriores a que se dé por finalizada la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus, para que las personas físicas y morales realicen sus declaraciones anuales del año anterior y que "con los subejercicios existentes se integre un fondo emergente de apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas" para cumplir con sus obligaciones laborales.