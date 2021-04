Diputados del PRI van contra "información falsa" en las "mañaneras" de AMLO

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una reforma para que toda la información que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras sea confiable, verificable, veraz y oportuna.

La iniciativa que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, y los legisladores priistas Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla, René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, busca reformar diversos artículo de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de veracidad en la información que difunde el Gobierno federal a la ciudadanía.

Los priistas buscan reformar el artículo 9 de la Ley General de Comunicación Social para evitar que se difundan mensajes falsos o inciten a la difusión de información falsa.

"El informe anual de labores o gestión de los Servidores Públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer que se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como Comunicación Social, siempre que la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

"En ningún caso la difusión de tales informes podrá contener información falsa, tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral", define la modificación al artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social.

También buscan modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que en ningún caso se formule o conduzca políticas de comunicación social que se sustente en información falsa o no verificable.

"Cuando alguna Secretaría de Estado o la Oficina de la Presidencia de la República necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia para el cumplimiento de sus atribuciones, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a lo que determine la Secretaría de Gobernación. Para tales efectos, las dependencias que remitan la información deberán garantizar que ésta sea confiable, verificable, veraz y oportuna", describe la propuesta de modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Los diputados del PRI señalaron que hay un uso reiterado de información que poco abona a la transparencia o a la rendición de cuentas del Gobierno federal ya que según los datos publicados por el periodista Joaquín López-Dóriga en redes sociales, se advierte: En los dos años de gobierno que van del sexenio, poco más del 40% de los mensajes de Andrés Manuel López Obrador han sido falsos o engañosos (4 de cada 10 frases).

"En ese sentido, resulta evidente que se realicen modificaciones legales que permitan dotar de certeza a la ciudadanía respecto de la información oficial que presentan las instituciones, dependencias y demás autoridades del Estado mexicano; ya que esto representa un debido ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y, consecuentemente, combate a la corrupción.

"Partiendo de la idea que la información que se difunda por nuestras autoridades debe atender, a cabalidad, con los principios de confiabilidad, verificabilidad, veracidad y oportunidad", describieron los legisladores del tricolor.