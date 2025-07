Senador de PVEM entra a lista de viajeros de 4T por Europa

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde (PVEM) fue captado también como parte de legisladores oficialistas y funcionarios de la 4T que vacacionan en Europa.

Luis Armando Melgar, fue exhibido en Londres, Inglaterra por el influencer William Wade.

El video con el que fue señalado el senador Luis Armando Melgar fue publicado en las redes sociales del influencer, William Wade, quien le agradeció al legislador por obsequiarle un cigarro en medio de una de sus grabaciones de contenido.

Sin embargo, el senador por Chiapas respondió a quienes lo han criticado por sus vacaciones en Londres, Inglaterra, y aseguró que no utiliza recursos públicos para su vida privada, a diferencia de diversos funcionarios de la llamada Cuarta Transformación.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Melgar Bravo acusó a lo que llamó "bots y troles del oficialismo" de intentar desviar la atención de asuntos más graves, como la corrupción y los presuntos vínculos entre integrantes del gobierno federal y el crimen organizado.

"NO SOMOS IGUALES. No distraigan al pueblo bueno", expresó el legislador chiapaneco, al señalar que sus ingresos provienen de su trayectoria empresarial, particularmente en el Grupo Salinas, donde colabora desde hace más de dos décadas al lado del empresario Ricardo Salinas Pliego.

"Desde hace 25 años trabajo orgullosamente en el sector privado, un sector que genera valor para México en Grupo Salinas junto a un empresario exitoso y honesto como Ricardo Salinas Pliego", defendió Melgar.

El senador recalcó que sus vacaciones en el Reino Unido fueron pagadas con su propio patrimonio, producto de su carrera en el ámbito empresarial, y subrayó que ni un solo peso del erario fue utilizado.

"El producto de mi trabajo en el sector privado me permite tomar vacaciones con mi propio patrimonio y regalarle puros a quien yo quiera, nunca usando recursos públicos, como sí lo hacen varios militantes, funcionarios y líderes de Morena", acusó.

En un tono confrontativo, Melgar criticó la "austeridad hipócrita" que, según él, promueve el oficialismo, y denunció directamente al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, a quien calificó como una "rata", así como a "todo el grupo Tabasco que gobernó Chiapas durante seis años".

"Jamás he pregonado una austeridad hipócrita, como lo hace el populismo autoritario. Hay ratas como Rutilio Escandón y todo el grupo Tabasco que gobernó Chiapas durante seis años, robando a más no poder", argumentó.

El senador verde también atribuyó los ataques en su contra al resentimiento de diversos sectores de Morena por haber perdido la senaduría frente a él en las urnas.

"Varios militantes del oficialismo siguen enojados porque logré la senaduría compitiéndole a Morena. Como ellos mismos dicen: no somos iguales. Ellos son unas ratas, mientras que yo he cimentado mi carrera en el trabajo honesto y en el sector privado", explicó.